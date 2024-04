Matí d'abric i tarda de calor: el termòmetre ha oscil·lat gairebé 20ºC aquest dimecres a Manresa

Jornada de contrastos tèrmics. La Catalunya central s'ha llevat aquest dimecres amb mínimes que rondaven els zero graus (a Manresa, els termòmetres marcaven els 0,2ºC a les 7.20 h, per exemple) i, des d'aleshores, la temperatura no ha parat de pujar fins a arribar a màximes d'entorn els 20ºC (a la capital del Bages, 20,1ºC a les 17.10 h).

D'entre les dades que recull l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), a les comarques de Regió7, l'estació de Torà (Solsonès) i de Martinet (Cerdanya) són les que ha registrat una oscil·lació tèrmica més gran, de 21,5 ºC en el cas de la primera i de 21,3ºC en la segona. I és que a Torà, la temperatura era de -3,1ºC a les 7.10 h i de 18,4ºC, a les 18 h. A Martinet, s'ha arribat als 16,8ºC (15 h), mentre que el dia ha començat a -4,3ºC (7 h).

Balsareny i Manresa són les següents estacions en el rànquing d'oscil·lació tèrmica: 20,9ºC de diferència a Balsareny entre la mínima (-1,7ºC) i la màxima (19,2ºC) i 19,9ºC també de diferència a Manresa (de 0,2ºC s'ha pujat fins als 20,1ºC. En els dies anteriors, no s'havia experimentat contrastos tèrmics tan elevats a la capital del Bages. Tirant enrere: 10,9ºC ahir, Diada de Sant Jordi; 9,5ºC el 22 de desembre; 13,4ºC el dia 21; i 16,9ºC el dia 20. La dada més similar a la d'avui és la del 19 d'abril, quan es va registrar una oscil·lació de 19,4ºC.

A Berga, la mínima de la jornada ha estat d'1,8ºC i la màxima, de 17,9ºC (una diferència de 16,1ºC), i a Igualada, el dia ha oscil·lat entre els 2,4ºC que marcava el termòmetre a primera hora fins als 19,8ºC de mitja tarda (la diferència és de 17,4ºC).

De cara a demà, dijous, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que a primera hora no farà tan fred com, però a la tarda hi haurà ruixats, unes pluges que sembla que arriben per quedar-se durant uns quants dies: