Temps a Catalunya 12-M: quina és la millor hora per anar a votar?

El dia de les eleccions a Catalunya, el 12 de maig, començarà amb núvols que taparan lleugerament el cel. Segons el Servei Meteorològic, aquests s'aniran intensificant amb el pas de les hores, fins a deixar el cel cobert, sobretot en punts com el Pirineu i al Prepirineu.

Si vols anar a votar, has de saber que en alguns punts del país hauràs de portar un paraigua a mà. Aquest 12-M, a partir del final del matí, s'esperen ruixats aïllats al Pirineu i no se'n descarten al Prepirineu. Cap al vespre també pot ploure a punts del terç oest del país. On se n'espera més durant el dia, és al nord del Pirineu i aquesta pot anar acompanyada de tempesta.

Respecte a les temperatures, el dia de les eleccions a Catalunya destacarà per una pujada de les mínimes i un lleuger descens de les màximes en alguns punts. Els termòmetres de la regió central oscil·laran entre els 6 i els 26 graus a Manresa; els 11 i els 22 a Moià; els 6 i els 25 a Igualada; els 6 i els 25 a Solsona; els 8 i els 24 a la Seu d'Urgell; els 9 i els 23 a Berga i els 5 i els 22 a Puigcerdà.