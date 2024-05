El Servei Meteorològic confirma que el fenomen que va afectar una granja a Masarac va ser un tornado

El Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat que la tempesta que va afectar una granja a Masarac (Alt Empordà) i va matar uns 40 porcs va ser un tornado. Encara que en un inici es va qualificar el fenomen d'esclafit, finalment gràcies al testimoni d'afectats, l'anàlisi de la situació meteorològica a partir de models, d'eines de teledetecció i de dades d'estacions s'ha pogut determinar que es va tractar d'un tornado. L'SMC estima que va ser d'intensitat IF1,5 segons l'escala de Fujita, amb ratxes a uns 180 km/h. Va ser el primer tornado de l'any a Catalunya.

El tornado es va formar a tres quarts de dues del migdia del 16 de maig a Cabanes, on el vent va provocar danys en vegetació. El fibló es va anar desplaçant cap al nord-est pel terme de Masarac, on va provocar desperfectes importants en una granja. La força del vent va fer cedir la meitat superior de les parets d'una de les naus i la coberta va caure. En un altre dels espais es va endur part de la coberta de teules. A la granja hi havia uns 650 animals, 250 dels quals van quedar il·lesos. Van morir una quarantena de porcs i els altres van rebre contusions.

Al llarg de la resta del recorregut va afectar vinyes i camps de conreu i va tombar arbres. Es va dissipar sis minuts més tard al sud-oest de Mollet de Peralada. La franja dels danys va tenir una amplada màxima de 80 metres -tot i que en bona part del recorregut estava entre els 30 i els 40 metres- i 4 km de longitud.

Entre cinc i sis tornados de mitjana cada any a Catalunya

Segons l'SMC, a Catalunya hi ha entre cinc i sis tornados cada any de mitjana, més freqüents al sector central del litoral i el prelitoral. L'últim tornado a l'Alt Empordà va ser fa sis anys, el 7 de gener del 2018. Va afectar Navata, Vilanant, Cistella, terrades, Darnius, la Vajol i Agullana. Va travessar els Pirineus i es va dissipar a Terrats, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord.