El pantà d'Escales comença a desembassar aigua per tenir lloc per al desgel

El pantà d'Escales ha començat a deixar anar aigua per tenir lloc per al desgel. Segons Endesa, es desembassen 14 metres cúbics per segon i així ho faran fins diumenge. Feia cinc anys que les comportes de l'embassament d'Escales no s'obrien a causa de la sequera persistent. La capacitat del pantà és de 145,623 hectòmetres cúbics i es troba al 94,65%. L'aigua que es deixa anar per les comportes cau per un salt d'uns cent metres. La imatge de l'aigua saltant la poden veure tots els conductors que passen per l'N-230. Aquest embassament es troba entre Catalunya i Aragó i s'alimenta de l'aigua de la Noguera Ribagorçana. La presa es troba al municipi aragonès de Sopeira.

L'aigua que es deixa anar riu avall va a parar al pantà de Canelles o Santa Anna, que es troben per sota del d'Escales. Aquesta aigua servirà per abastir el reg.