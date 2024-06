Una tempesta deixa fins a 45 l/m2 de pluja acompanyada de calamarsa al Berguedà

Una tempesta ha provocat grans acumulacions d'aigua a punts del Berguedà aquest dimarts. La forta pluja, que ha arribat a deixar 45 l/m2 a Gironella, ha anat acompanyada de calamarsa en alguns punts de la comarca. El mal temps ha tornat a fer-se notar també al Bages, concretament a Navàs, on ha pedregat per segon dia consecutiu.

A Puig-reig, per exemple, l'aigua ha baixat amb força per alguns carrers, on alguns trams han quedat inundats, tal com es poden veure a les imatges publicades per Josep Maria Picas a X (Abans Twitter). Aquí, l'episodi de mal temps també ha deixat pedra, de dimensions considerables, i fortes ratxes de vent.

GUILLEM CAMPS

A Avià i Casserres, la tempesta també ha sorprès els veïns amb una calamarsada que ha deixat pedres de fins a 3 centímetres.

Paral·lelament, la tempesta ha arribat a deixar 45 l/m2 d'aigua a Gironella, tal com ha compartit al seu perfil el president de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, Lluís Vall.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha posat en alerta vermella el Berguedà i en taronja el Bages i el Moianès per temps violent aquest dimarts a la tarda. En concret, la previsió apunta que pot caure-hi pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent de més de 25 m/s i esclafits i/o tornados o mànegues.