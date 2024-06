Tornen les aurores boreals a Catalunya: quan, on i com veure-les

Un fenomen tan extraordinari, tant per la seva espectacularitat com per la seva bellesa, com són les aurores boreals, és gairebé impossible de veure a Catalunya i Espanya. En canvi, aquesta excepcionalitat es podrà veure dues vegades en menys d'un mes. Si et vas quedar sense veure aquestes llums nocturnes al maig, que van tenyir els cels de gran part de l'hemisferi nord amb tons vermellosos i rosats, aquest mes de juny tens una nova oportunitat de gaudir-les.

Una nova tempesta solar geomagnètica, encara que no tan intensa com la de fa quatre setmanes, generarà l'aparició d'aurores boreals en latituds inusuals. El passat 20 de maig, el Sol va emetre una poderosa flamerada solar classificada com X12, segons va detectar que posteriorment la nau espacial Solar Orbiter de l'Agència Espacial Europea. A més, es preveu que les erupcions solars continuïn, la qual cosa augmentarà les probabilitats de veure aquest fenomen, típic dels països polars.

L'Observatori Solar Nacional ha confirmat en una publicació científica que a partir d'aquest dijous, 6 de juny, coincidint amb la lluna nova, les condicions seran ideals per presenciar aquest espectacle natural a Catalunya. Que coincideixi amb aquesta fase lunar és un valor afegit, ja que el cel estarà complement fosc (si els núvols i la contaminació lumínica ho permeten).

Tons rosats i verdosos

Les llums del nord que es veuran des de Catalunya tindran diferents colors, encara que predominaran els rosats, lluny dels més comuns, que són els verdosos, seguits dels blavosos. Els tons depenen de la latitud del planeta, de l'altitud en la qual es produeix la interacció entre les partícules carregades del vent solar i amb els gasos de l'atmosfera terrestre, i segons el tipus de gas.

En general, en les latituds baixes predominen els rosats, mentre que al Pirineu també hi ha l'opció de veure els verdosos. Així mateix, es disposen en el cel d'una manera determinada: els primers a dalt i els segons a baix.

Quan, on i com veure les aurores boreals

Per aprofitar al màxim l'oportunitat de veure aurores boreals a partir d'aquest dijous a la nit és crucial que no hi hagi contaminació lumínica ni nuvolositat que espatlli la visibilitat. Per això, serà necessari sortir de les ciutats.

D'aquesta manera, les muntanyes del parc del Montseny són un bon lloc per anar si ets a Barcelona. Si resideixes a Tarragona, Prades o el Montsant poden ser punts clau, tal com ho serà el Parc Astronòmic del Montsec a Lleida. Aquí, a més, compartiràs l'experiència amb nombrosos apassionats de l'astronomia a Catalunya. Una bona opció a Girona és el Cap de Creus.

Aquest fenomen lumínic no sols s'accentua quan el paisatge és menys lluminós, sinó com més al nord es trobi. Per això, els qui més fàcil tindrien veure-ho són els veïns del Pirineu, que només haurien de sortir a caminar uns minuts per a gaudir del firmament com poques vegades es veu.