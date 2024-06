Tornen les pluges de fang a Catalunya: no rentis el teu cotxe ni estenguis la roba

Tornen les precipitacions. Després d'una arrencada de setmana en el qual el domini del bon temps arribava afavorit pels anticiclons, la configuració d'una DANA i una borrasca freda associada retornaran a unes certes zones de la Península les pluges pròpies de l'època primaveral –en la qual, fins al dijous, encara seguim– que han banyat comunitats com Catalunya en els últims mesos.

Al seu torn, els ruixats d'aquest últim tram del mes de juny vindran acompanyats de pols sahariana, per la qual cosa la pluja de fang tornarà a ser la gran protagonista en les pròximes hores.

Pols sahariana

La jornada d'aquest dijous, així com va succeir el dimecres, estan previstos episodis tempestuosos afavorits, en part, per l'entrada d'aire fred. Aquests fenòmens s'instal·laran sobre el nostre país de la mà dels corrents de vent del sud, que arrossegaran la nuvolositat a la meitat aquest peninsular, recullen des de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). Així mateix, cal recordar que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va emetre el dimecres un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, que afectarà diverses comarques des del matí d'aquest dijous fins a la tarda del divendres.

Així doncs, els catalans tornaran a trobar-se amb pluja de color vermellós i molts dels cotxes aparcats als carrers on es registrin precipitacions quedaran bruts i coberts de pols.

Bon temps i inici de l'estiu

Ja de cara al dissabte, el temps anticiclònic tornarà a imposar-se, per la qual cosa la probabilitat de precipitació durant el cap de setmana (i la revetlla de Sant Joan) es reduirà significativament. Aquest canvi de tendència coincidirà pràcticament amb la inauguració de la temporada estival, ja que l'inici de l'estiu tindrà lloc el dijous a les 22.51 hores.