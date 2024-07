Temperatures més fredes al juny després de dos anys extrems

Fa ja un mes que, segons els calendaris meteorològics, l’estiu va començar a l’hemisferi nord. Però aquest any la sensació és diferent a Espanya i més concretament a Catalunya. La calor encara no ha irromput, les pluges continuen obrint-se pas i, en general, són molts els que senten que l’estiu encara no ha arribat. Les primeres anàlisis del mes de juny apunten que les temperatures han estat per sota de la mitjana per a l’època, però només lleugerament, mentre que les pluges han estat tan sols una mica per sobre.

"Els valors continuen estant molt a prop del normal per a l’època. El problema és que venim de dos anys en els quals les temperatures han sigut tan extremes que ens havíem acostumat que l’estiu era això", explica el meteoròleg Ibai Campo, de la delegació catalana de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

La temperatura mitjana normal per al mes de juny a Catalunya és de 19,6 ºC. Aquest any, segons les anàlisis provisionals, els termòmetres van rondar els 19,2 ºC (cosa que suposa quatre dècimes per sota del normal). Però aquesta petita diferència empal·lideix davant les dades dels dos últims anys. El mes de juny del 2023, per exemple, es va registrar una temperatura mitjana de 20,5 ºC. I el 2022 els registres van ser de 22,8 ºC (3,2 graus més del normal). Aquell any, a més, al juny ja es va registrar una onada de calor i es van superar els 42 graus en diversos punts. "Aquests valors sí que van ser extrems i es van situar molt per sobre del normal per a l’època. Això d’aquest any, en canvi, fins i tot sent lleugerament fred, està molt més a prop del normal respecte al que s’ha viscut en anys anteriors", comenta Campo.

A Barcelona, els registres mostren que aquesta arrencada d’estiu, tot i que potser no ho sembli, està sent càlida. Des del primer de juny fins ara tan sols hi ha hagut sis dies amb temperatures en línia amb la mitjana esperable per a l’època i quatre dies més amb registres més freds del normal. Els 20 dies restants van ser càlids. Fins i tot hi va haver set jornades que van estar entre les més càlides mai registrades per a un mes de juny a Barcelona, sobretot a principis de mes.

Una mica més plujós

I què passa amb les pluges? Les precipitacions van estar un 14% per sobre de l’esperable per a l’època. "Es tracta d’una anomalia mínima que, potser, ens sembla molt més marcada perquè venim d’uns anys marcats per una escassetat de pluges a Catalunya", destaca Campo.