Màxima de rècord a la Catalunya central a Artés, amb 39,9 graus

Dijous les temperatures van batre rècords a la Catalunya central, però encara no havien tocat sostre. La calorada s'ha intensificat encara més aquest divendres i ha provocat una pujada dels mercuris insòlita aquest 2024, que han fregat els 40 graus a punts del Bages. Artés, amb 39,9 graus i Cardona, amb 39,7, encapçalen el rànquing de les màximes a la regió. L'Alt Urgell ha estat un altre dels punts on l'episodi s'ha manifestat amb més intensitat, on el termòmetre s'ha enfilat als 38,9 a Organyà i els 38,2 a Oliana. La previsió és que l'episodi de calor s'allargui fins aquest dissabte.

El Sistema Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha registrat la temperatura més alta d'aquest divendres a Catalunya a l'estació meteorològica de Torroja del Priorat (41,1 graus). No s'hi ha quedat gaire lluny Artés, que ha assolit els 39,9 graus a les 3 de la tarda, una pujada que deixa enrere els 38,1 de dijous i amb què ha aconseguit liderar el llistat de les temperatures més altes registrades aquest divendres a la Catalunya central. El valor també s'ha convertit en el quart més alt del país.

S'hi ha acostat Cardona, on les temperatures han passat dels 37 als 39,7 graus en 24 hores. L'episodi també ha deixat una pujada dels mercuris als municipis que aquest dijous esdevenien els més calorosos de la regió, Organyà i Oliana. Ambdós municipis alt urgellencs marcaven 38,6 graus ahir, mentre que aquest divendres arribaven als 38,9 i 38,2 respectivament.

El Bages s'ha situat com un dels principals focus de calor i, a banda dels dos municipis esmentats, també s'han registrat nous rècords a Castellnou de Bages (que passa de 35,8 a 37,6); Sant Salvador de Guardiola (de 36,2 a 37,5) o Manresa (de 35,2 a 37,1 segons l'AEMET). S'han superat els 36 graus en poblacions com Pinós (que passa dels 35,1 als 36,7); Pujalt (de 34,4 a 36,7); Lladurs (de 35,7 a 36,4) o Guardiola de Berguedà (que s'ha quedat a 36 després dels 33,7 de dijous).

També s'ha registrat les màximes més altes en localitats properes al Pirineu, com els 35,9 de la Seu d'Urgell (35,6 la jornada anterior); 34,9 a Das (33,9) o 32,7 a Puigcerdà (32,5).

La calor va començar a despuntar dilluns, on alguns observatoris, sobretot del Bages, van registrar les màximes de l’any que es van mantenir fins ahir. Dijous, molts municipis van registrar les màximes i aquest divendres, el rècord establert s'ha trencat a la gran majoria d'ells.

Dissabte més calor

l'episodi de calor no abandonarà la regió, com a mínim, durant les pròximes hores. De nou, tota la Catalunya central romandrà amb avís per calor aquest dissabte, que deixarà valors que poden oscil·lar entre els 18 i els 37 graus a Manresa; els 18 i els 26 a Igualada; els 18 i els 38 a Solsona; els 19 i els 35 a Berga; els 15 i els 34 a Puigcerdà; els 18 i els 37 a la Seu d'Urgell i els 20 i els 33 a Moià.