El temps a l'agost: fenòmens poc habituals a Catalunya

L'estiu de 2024 està sent una cosa inusual a Catalunya si el comparem amb el succeït en els últims estius, protagonitzats per les abrasadores temperatures gens pròpies del nostre clima.

És cert que la calor continua sent molt intensa, però comparat amb l'any anterior, aquest mes de juliol ha portat molt pocs episodis extrems i fins i tot ens ha deixat precipitacions en un moment més que necessari, a causa de la sequera dels últims mesos. No obstant això, de cara al mes d'agost sembla que la situació canviarà amb l'arribada de fenòmens extraordinaris.

Un inici d'estiu inusual

La pluja ha estat una de les grans sorpreses de l'inici de l'estiu. L'Observatori Fabra de Barcelona ha informat que el mes de juny van caure a Catalunya 73,3 litres d'aigua per metre quadrat, quan la mitjana en aquesta època de l'any és de 31,8 litres, per la qual cosa va ser molt superior. El mes de juliol també es van donar precipitacions, concretament van caure un total de 36,2 litres d'aigua.

Quant a la temperatura, pràcticament cap onada de calor ha colpejat el territori català, excepte durant els primers dies de juny i aquest passat cap de setmana, del 19 al 21 de juliol.

Agost marcat per la calor

Si es compleixen tots les previsions, la segona part de l'estiu es preveu bastant diferent en comparació amb els primers dos mesos. L'Oficina Nacional d'Administració Oceànica i Atmosfèrica dels Estats Units (NOAA, per les seves sigles en anglès) ha publicat els models climàtics que permeten predir el comportament de la temperatura i de la precipitació del pròxim mes a tot el món.

En gairebé tota Europa, el mes d'agost estarà marcat per temperatures gens habituals, entre 0,5 i 1 °C per sobre del normal per a aquesta època de l'any. A Catalunya, a les comarques de Ponent s'espera que els termòmetres experimentin una pujada d'entre 1 i 2 °C.

Poques precipitacions

Respecte a la possibilitat de precipitacions, al contrari que al juny i juliol, no s'esperen gairebé cap episodi de pluges, almenys a Catalunya. Únicament, a la Vall d'Aran es podria experimentar un lleuger increment.

El sud de la comunitat serà el més afectat, amb un lleu descens de la possibilitat de precipitacions, sumat a les altes temperatures. Caldrà estar atents a les prediccions diàries per a confirmar si realment agost serà un mes càlid i molt sec.