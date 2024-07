Un episodi de calor extrema i pols sahariana arribarà a Catalunya la setmana que ve

Les temperatures tornaran a anar a l'alça durant el cap de setmana. Dissabte, s'espera que els termòmetres arribin als 34ºC a Manresa i els 31ºC a Berga, valors que es poden repetir diumenge. Dilluns, però, encara pujaran més, fins als 36ºC a la capital del Bages i als 34ºC a la del Berguedà. I és que l'arribada d'una massa d'aire molt càlid a partir de diumenge amenaça de disparar els termòmetres a Catalunya. Segons els pronòstics de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), aquest fenomen arribarà acompanyat d'una gran quantitat de pols en suspensió del Sàhara que podria donar lloc a situacions de calima a gran part del territori i fins i tot obre la possibilitat de pluges de fang a certs punts.

Encara no és clar si aquest episodi s'acabarà convertint en una altra onada de calor. Ara com ara, els pronòstics apunten que les temperatures pujaran un graó més partir de diumenge i es mantindran altes fins a com a mínim mitjans de la setmana que ve. A Catalunya, les zones més afectades per aquest episodi de calor extrema seran l'interior i el nord, sobretot al Ponent de Lleida i al delta de l'Ebre, on fins i tot s'esperen màximes superiors als 42 graus. Segons afirma l'equip de meteoròleg de Betevé, durant aquest episodi podrien registrar-se valors fins a 10 graus superiors al normal per a aquesta època.

A les localitats costaneres de Catalunya s'espera un augment dels termòmetres encara que amb valors més moderats. A Barcelona, per exemple, s'esperen valors d'uns 30 graus i màximes que podrien acostar-se als 35. També s'espera un augment de les mínimes, que tornaran a situar-se per sobre dels 25 i donaran lloc a més nits tòrrides a la capital catalana. La situació es mantindrà fins com a mínim dimecres o dijous de la setmana que ve. Després, els models mostren certa incertesa, però no es descarta que aquest episodi càlid persisteixi encara més.

Invasió de pols sahariana

La calor dels pròxims dies arribarà acompanyada d'una gran massa de pols sahariana. Els pronòstics del 'Barcelona Dust Regional Center', el centre de referència per a l'estudi de la calima a tot el continent europeu, calcula que la irrupció de pols començarà demà dissabte, anirà a més diumenge i es podria estendre de cara a la setmana que ve. Els models indiquen que aquest fenomen afectarà ciutats com Tarragona, Barcelona i Girona, així com gran part dels municipis costaners. També s'espera que la calima arribi a punts de l'interior com a Igualada.