La màxima de Manresa supera els 41ºC en un dia amb els termòmetres disparats al Bages

41,1ºC a les 15 hores a Manresa. Aquesta és la temperatura màxima que s'ha registrat a la capital del Bages aquest dimarts (segons dades de l'AEMET), en una jornada on els termòmetres s'han disparat a la regió central. De fet, la majoria de temperatures més altes registrades durant el dia s'han donat a poblacions del Bages. Fins a les 17 hores, l'estació meteorològica de Sant Salvador de Guardiola ha assolit la segona temperatura més alta de Catalunya d'avui, amb 41,5ºC. Lidera el llistat Castellbisbal, on els termòmetres s'han enfilat fins als 41,6ºC.

Castellnou de Bages, amb 41,2ºC, ocupa la quarta posició de les màximes més elevades de la jornada en l'últim balanç del Meteocat. El segueix de prop Cardona, on els termòmetres han arribat a marcar els 41,1ºC. També són destacables els 41,1ºC d'Artés (Bages), els 41ºC d'Organyà (Alt Urgell) i els 40,3ºC d'Òdena (Anoia).

Manresa ha assolit la màxima de la jornada a les 15:10 hores amb 41,1ºC, segons dades de la xarxa de l'Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET). A partir d'aquesta hora, els termòmetres han començat el seu descens. En un comunicat, el consistori de la ciutat ha recordat que la capital del Bages disposa de refugis climàtics (espais que asseguren un confort tèrmic interior i funcionen mantenint els seus usos i funcionalitats i especialment sensibles per acollir persones vulnerables a la calor) a disposició de la ciutadania com són Biblioteca del Casino i de l'Ateneu les Bases, el Palau Firal, els Centres Cívics Joan Amades, Selves i Carner, Casal de les Escodines i l'Oficina de Turisme.

Perill per incendi

La previsió de l'onada de calor que es preveu per almenys fins al dimecres també ha obligat a activar el nivell màxim d'alerta per incendi en 25 municipis de la Catalunya central. En conseqüència, el Govern a restringir l'accés en alguns dels espais naturals situats en punts de més risc com la Ribera Salada, al Solsonès. D'altra banda, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat ha establert la prohibició de totes aquelles activitats sotmeses a una autorització prèvia per tal de protegir els ciutadans i minimitzar el risc d'incendi.

A més, la calor també ha afectat la mobilitat. Aquest dimarts els trens de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que les línies que arriben fins a Manresa i Igualada han estat registrant retards de fins a 30 minuts.

Què passarà aquest dimecres?

Protecció Civil manté en alerta el pla PROCICAT per calor diürna i nocturna fins dijous a tot Catalunya. Aquest dimecres la probabilitat de superació de llindar de temperatura serà molt alta a la província de Girona, tot i que s'espera que a la regió central els termòmetres tornin a acostar-se als 40ºC, però no es preveu que superin aquest valor.