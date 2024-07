El termòmetre es torna a disparar a Manresa: la màxima arriba als 40,2ºC aquest dimecres

Els mercuris continuen disparats a la regió central. A Manresa, aquest dimecres, la màxima ha superat els 40ºC per segon dia consecutiu: 40,2ºC a les 16 hores, segons dades de l'Agència Estatal de Meteorologia. Ahir, a les 15 hores, els termòmetres ja havien superat els 41,1ºC a la capital del Bages.

Tot i que la màxima ha estat més baixa a les comarques centrals respecte a la jornada anterior, s'han registrat valors destacables a diversos municipis de la regió, especialment del Bages. A la comarca, la màxima més alta d'aquest dimecres s'ha donat a Cardona, on el mercuri s'ha enfilat fins als 40,6ºC a les 13 hores. També hi ha hagut temperatures extremadament altes a Artés (amb 40,4ºC), Sant Salvador de Guardiola (40,2ºC) i Castellnou de Bages (39,4ºC).

Els municipis catalans de Torroella de Fluvià i Cabanes, tots dos situats a l'Alt Empordà, han registrat aquest dimecres la màxima més alta de tota la Península Ibèrica, després de superar el llindar dels 43ºC.

Segons apunten els registres diaris de l'Agència Estatal de Meteorologia i el Servei Meteorològic de Catalunya, els valors observats aquest dimecres en aquests dos municipis catalans estan fins a un i dos graus per damunt respecte a les temperatures més altes registrades, per exemple, a Andalusia. En total, al llarg de la jornada d'aquest dimecres, almenys 35 municipis catalans han estat per sobre dels 40 graus.

Segons afirmen des de Meteocat, les temperatures registrades durant aquesta onada de calor a Catalunya són totalment excepcionals. Fins i tot per a l'estiu. Aquesta setmana s'estima que els termòmetres catalans han estat fins a 10 graus per damunt respecte als valors normals per a l'època.

A causa de l'episodi de calor, el Meteocat ha actualitzat l'avís per calor nocturna per a aquest dijous, que afectarà les comarques del Bages, l'Anoia i el Moianès entre les 2 de la matinada i les 8 del matí.

El risc d'incendi es manté elevat

A la Catalunya central hi ha dinou municipis que continuen amb el nivell d'alerta màxima per incendi. Entre les poblacions de risc, n'hi ha 9 de l'Anoia, 7 del Solsonès i 3 de l'Alt Urgell.