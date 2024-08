La primera onada de calor de l'estiu deixa un pic de 43,2 graus a Cabanes

Catalunya ha registrat una onada de calor intensa i general entre aquest dilluns i aquest divendres, la primera de l'estiu, que ha deixat un pic de fins a 43,2 graus a Cabanes (Alt Empordà), segons el balanç del Servei Meteorològic de Catalunya Tot i que la temperatura màxima ha superat els 40 graus a diversos sectors de l'interior, el prelitoral i punts de la Costa Brava, no ha estat una onada tan intensa com la de finals d'agost de l'any passat ni s'han registrat màximes tan extremes com les del 18 de juliol del 2023 (45 graus). Dimecres va ser el dia de calor més intensa a bona part del país, sobretot a les comarques del nord-oest, amb màximes de 41 a 43 graus a l'Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa.

En concret, entre el 31 de juliol i l'1 d'agost, s'han registrat les temperatures màximes de 43,2 graus a Cabanes; 42,6 a Maià de Montcal (Garrotxa); 42,5 a Banyoles (Pla de l'Estany); 42,3 a Sunyer (Segrià); 41,7 a la Bisbal de l'Empordà (Baix Empordà) i a Roda de Ter (Osona) i 41,6 a Castellbisbal (Vallès Occidental).

Així, la temperatura més alta de l'episodi no s'ha registrat als indrets típicament més calorosos del país (comarques de Ponent i vall de l'Ebre) sinó a l'extrem nord-oest. El vent de garbí que hi va bufar dimecres va impedir l'efecte moderador de la marinada, fet que va permetre que la temperatura fregués els 40 graus arran de mar i s'assolissin els 43 a l'Alt Empordà. El Servei Meteorològic ha indicat que són aproximadament els mateixos indrets que el 18 de juliol del 2023 van arribar als 45 graus, temperatura fins llavors insòlita a Catalunya.

Entre dimarts i dimecres, quatre de les 147 estacions de la xarxa automàtica (XEMA) i de les manuals (XOM) amb més de 20 anys de dades han igualtat o superat la temperatura màxima absoluta de tota la seva sèrie. Són l'Observatori Fabra de Barcelona, on es van assolir els 40 graus per primer cop en els seus 110 anys de dades; Torroella de Fluvià, que va igualar els 43 graus del 18 de juliol de l'any passat; la Tallada d'Empordà, que va arribar per primer cop als 41,1 graus; i Sant Pere Pescador, amb un màxim de 40,5 graus.

D'altra banda, la persistència de la calor ha implicat que diverses estacions de l'interior hagin registrat 40 graus de màxima durant tres dies consecutius, i fins i tot quatre a punts del Pallars Jussà i del Segrià.

Més enllà dels registres per sobre dels 40 i dels rècords, al llarg de l'onada la temperatura màxima ha superat el llindar de perill per calor intensa almenys un dia a la gran majoria d'estacions de la XEMA (159 de 185 estacions) i ha arribat a quatre dies a sectors del nord-est, del Vallès i de Ponent, els sectors on l'onada de calor ha estat més intensa.

En canvi, estacions de la vall de l'Ebre, del Priorat i la Conca de Barberà, així com punts aïllats del Pirineu i Prepirineu, no han arribat a superar el llindar. En aquests indrets el Servei Meteorològic de Catalunya ha indicat que la calorada no es pot qualificar d'onada de calor.