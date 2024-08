VÍDEO | Un tornado sorprèn els veïns d'un poble de Castelló

La fi de l'onada de calor sembla que està provocant més canvis dels esperats. L'alerta per pluges localment fortes i tempestes advertia d'un gir inesperat en les condicions meteorològiques durant els primers dies d'agost. De la calor abrasadora d'aquests dies a un enfonsament tèrmic de fins a 8 graus i fenòmens extrems com ara calamarsa i fortes ratxes de vent acompanyades de pluja.

On sembla que ja han experimentat aquest gir del temps és en el Toro, una població de l'Alt Palància (Castelló), on s'ha registrat un fenomen bastant estrany i poc comú en la Comunitat Valenciana, almenys no amb la magnitud habitual amb la qual es produeixen en altres llocs. Els veïns del Toro han gravat com es formava un tornado just damunt de la població.

El vídeo permet apreciar la formació del cúmul tempestuós del qual descendeix ràpidament el tornado.