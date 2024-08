Una massa d’aire càlid tornarà a disparar els termòmetres

Una gran massa d’aire càlid s’ha instal·lat sobre la península Ibèrica i ha tornat a fer disparar els termòmetres de bona part d'Espanya i Portugal. Aquest dimarts mateix, a Catalunya, si bé no s'ha arribat a les màximes superiors als 40ºC de fa uns dies, sí que s'han registrat pics notables, com els 38,4ºC de Seròs (Segrià), els 38ºC de Tremp (Pallars Jussà) i els 37,7ºC del Canós (Segarra). A Artés, la màxima ha estat d'un grau menys: 36ºC. La situació anirà a més en els pròxims dies, quan s'esperen temperatures de fins a cinc graus per sobre del normal en aquesta època de l'any.

Els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen una setmana especialment càlida tot i que, tècnicament, sembla que no podrà definir-se com una onada de calor. A Manresa, per exemple, s'estima que les màximes se situïn en els propers dies en els 34ºC i a Berga, en els 32ºC. A Barcelona, els termòmetres oscil·laran entre els 25 i 32 graus en el moment més càlid. A Ripoll, el mercuri superarà els 35 graus; a Solsona passarà dels 36, i a Tremp es tornaran a repetir els 38 d'aquest dimarts.

Segons l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), aquest fenomen s’estendrà durant bona part d’aquesta setmana al centre i nord peninsular. En alguns punts, com en el ponent de Lleida i algunes zones de l’Empordà, podrien donar-se registres puntuals per sobre dels 40 graus. A les localitats costaneres, a més de l’habitual calor diürna, també s’esperen nits especialment càlides en què els termòmetres no baixaran dels 25 graus ni en el moment més fresc del dia.