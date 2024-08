La pluja fa caure un arbre a Puigcerdà

L’episodi de pluges que aquest dilluns a la tarda ha afectat les comarques del Prepirineuva provocar la caiguda d’un arbre a Puigcerdà.

Els Bombers van rebre l’avís per l’incident a les 4 de la tarda i hi van treballar amb dues dotacions. Segons van explicar, l’arbre va quedar totalment travessat al carrer de la Pedregosa i el van haver de tallar per retirar-lo i evitar que algú prengués mal. Durant l’incident, cap persona va resultar ferida.

L’episodi de precipitacions, que ahir va afectar sobretot la part nord del territori, va deixar 4,3 l/m2 a Puigcerdà. La màxima precipitació acumulada va ser a Castellar de n’Hug, amb 13,6 l/m2, seguit de Lladurs, amb 10,1.

Alerta per pluja intensa a la regió central

Al llarg del dia hi haurà presència de núvols arreu de Catalunya, en especial al terç oest. També, hi haurà ruixats que aniran de sud-oest a nord-est i al Pirineu i Prepirineu s'esperen xàfecs que podran anar acompanyats de tempesta, pedra i ratxes fortes de vent, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. Les comarques de la Cerdanya, l'Alt Urgell i el Berguedà estan sota l'avís moderat per intensitat de pluges. Fora de l'alerta, però també afectada per la pluja, hi ha el Solsonès.