El temporal provoca algunes afectacions en els vols amb destí a l'aeroport del Prat

El temporal que afecta Catalunya aquest dimecres està provocant algunes afectacions en els vols amb destí a l'aeroport del Prat. Enaire, la companyia gestora de la navegació aèria, ha informat en una publicació a X que s'està adaptant el tràfic arran de la meteorologia adversa, sobretot en les operacions entre les Balears i Catalunya.

Al seu torn, Aena, l'empresa que gestiona els aeroports, ha recomanat consultar amb les aerolínies els estats dels vols. Fins al moment no han fet falta desviacions i tan sols hi ha quatre retards en trajectes entre Barcelona i Eivissa. Aquest dimecres Protecció Civil té activat el pla Inuncat per fortes tempestes per la influència d'una depressió aïllada en nivells alts (dana).