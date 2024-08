Es manté l'alerta per pluja: aquest divendres pot afectar el Bages, el Solsonès, el Berguedà i el Moianès

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, que aquest divendres pot tenir especial incidència a les comarques del Bages, el BerguedàSolsonès i el Moianès. S'espera l'arribada d'un nou front de precipitacions a partir de les 14 hores i que es pot allargar fins les 20 hores.

Segons el pronòstic del Meteocat, els ruixats poden deixar acumulacions d'aigua superiors als 20 l/m2 en mitja hora i poden anar acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa.

Aquest dimecres, l'episodi de pluja va passar de puntetes per les comarques de la regió central. Al conjunt de Catalunya, va ser notori a la província de Girona. A l’estació de Cassà de la Selva (Gironès) es va registrar una acumulació de més de 85,7 litres per metre quadrat al llarg del dia, dels quals gairebé 50 van caure en tan sols 30 minuts. També va ser destacat el temporal que va tenir lloc a les Balears, on la pluja, el vent i el fort onatge van afectar múltiples embarcacions.