El temporal castiga el litoral mediterrani

Una tempesta brutal va fuetejar aquest dimecres el litoral mediterrani. Tal com advertien els meteoròlegs, l’arribada d’un enorme tàlveg d’aire fred va xocar amb l’aire calent que es desprèn del Mediterrani, que en aquests moments registra la temperatura més alta des que hi ha registres, i va desencadenar pluges torrencials, violents episodis de calamarsa i fins i tot un colossal onatge a les costes de l'Estat.

El temporal va causar grans estralls a les Balears. A Múrcia es va desencadenar un tornado. A València hi va haver ensorraments propiciats per la pluja. I a Catalunya es van registrar acumulacions de més de 85 litres per metre quadrat en algunes localitats, diverses inundacions, episodis de calamarsa i la caiguda de gairebé mil llamps sobre el terreny i desenes de milers més sobre el mar.

Ja hi ha qui diu que, en alguns aspectes, les pluges d’ahir recorden el temporal Gloria que a principis del 2020 va causar un gran enrenou a tota la costa mediterrània. A l’estació de Cassà de la Selva (Gironès) es va registrar una acumulació de més de 85,7 litres per metre quadrat al llarg del dia, dels quals gairebé 50 van caure en tan sols 30 minuts. En el moment més violent es va viure una descàrrega de gairebé 3 litres per metre quadrat en tan sols un minut. Segons va explicar el Servei Meteorològic de Catalunya, l’última vegada que va ploure tant en aquesta localitat va ser durant el temporal Gloria, ja fa quatre anys. La pluja també va deixar més de 67 litres per metre quadrat a Fornells de la Selva i més de 50 a Viladrau.

La intensitat de la pluja va causar una gran quantitat d’incidències. Al Maresme, per exemple, la riera de Sant Andreu de Llavaneres es va desbordar per la pluja i, segons van mostrar diversos veïns en vídeos difosos a les xarxes socials, va inundar carrers adjacents sencers.

La situació meteorològica adversa també va obligar Protecció Civil a activar una alerta per inundacions, a tallar diversos trams de carretera i a decretar bandera vermella en diverses platges per fort onatge i risc de temporal elèctric. Des de dimarts, quan van començar les primeres pluges, el cos de Bombers de la Generalitat ha rebut més de 130 trucades d’emergència. La majoria d’aquestes trucades, a la demarcació de Girona i en relació amb les inundacions i els danys causats per la pluja i el vent.

El vent també es va desencadenar amb fortes ràfegues a pràcticament tot el territori català. A Portbou (Alt Empordà), per exemple, es van registrar ahir ratxes de vent de fins a 86 hm/h, les més intenses del dia. Al puig Sesolles (Vallès Oriental), el vent va arribar a velocitats de més de 72 km/h i al Perelló es van fregar els 60 km/h. A Barcelona, l’Observatori Fabra, a Collserola, també va registrar ventades molt violentes que, cap a primera hora de la tarda, van superar els 50,8 km/h.

El temporal també va arribar acompanyat d’un gran nombre de descàrregues eléctriques. Segons els registres del Meteocat, des de la passada matinada fins a última hora de ahir dimecres es van registrar més de 3.600 llamps entre núvols, gairebé mil que van caure directament a terra i més de 75.000 que van caure al mar. Osona destaca com el territori més afectat pel temporal elèctric, amb gairebé 200 llamps caiguts a terra al llarg del dia d‘ahir. A la comarca de la Selva es van observar més de 172 descàrregues i al Gironés, 130 més. La majoria dels trons sentits ahir a la matinada en localitats costaneres com Barcelona corresponen als llamps tan potents que van caure al mar.

Potencial devastador

Fa dies que els meteoròlegs adverteixen sobre el potencial devastador d’aquesta tempesta. Sobretot perquè la situació d’inestabilitat atmosfèrica ha xocat de cara amb un Mediterrani que està bullint. "És com tenir un bidó de gasolina obert", explicava fa uns dies Paco Martín, coordinador de la revista especialitzada en meteorologia RAM. En aquest sentit, la meteoròloga Isabel Moreno explica que aquest episodi de pluja torrencial s’ha alimentat, en bona part, de la gran quantitat d’"humitat i energia" que desprenen les aigües del Mediterrani per descarregar amb més força. Segons innombrables estudis, aquesta mena d’episodis podrien ser cada vegada més freqüents en tota l’àrea mediterrània per l’escalfament global.

Es tracta del segon episodi de pluja torrencial registrat aquest estiu a Catalunya. Fa tan sols unes setmanes, a principis d’agost, una brutal calamarsada va destrossar teulades i cotxes a Sant Pere de Torelló, va propiciar ratxes de vent de més 75 km/h a Sabadell i va deixar acumulacions de més de 30 litres per metre quadrat en menys de 30 minuts en desenes de localitats de l’interior. Entre les pèrdues i danys denunciats fins ara, diverses associacions d’agricultors afirmen que la tempesta va colpejar molts cultius i que va provocar la pèrdua d’una gran quantitat de collites. A València també es van reportar greus danys a les plantacions d’ametlles, oliveres, taronges i caquis.

L’arribada d’aquest temporal també ha provocat un descens generalitzat de la temperatura. Especialment al sector prelitoral i en punts de l’interior, on s’ha registrat una baixada de més de cinc graus en les últimes 24 hores. En la resta del territori, s’han registrat baixades mínimes i, en línies generals, la calor s’ha mantingut en la mateixa línia que els últims dies. Això sí, per sorprenent que sembli, les temperatures registrades ahir estan en la mitjana del que seria normal per a l’època (fins i tot una mica per sobre), però com que venim d’uns dies de calor extrema s’han sentit gairebé fresques. A Barcelona, per exemple, els termòmetres han voltat entre 28 i 32 graus, cosa que representaentre quatre i sis graus per sobre del que és normal per a aquestes dates.

