"Gir dràstic a les temperatures": els experts avisen que a finals d'agost arriba el pitjor

El pronòstic meteorològic del cap de setmana provocarà un canvi radical a les temperatures peninsulars. La setmana es va iniciar amb diverses alertes llançades per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per altes temperatures a la meitat sud de la Península. L'aparició d'un front de precipitacions, que a partir de dimecres ja va començar a afectar tota la meitat interior aquest, empitjorarà amb el transcurs de les jornades amb l'arribada d'un tàlveg atlàntic. Al cap de setmana, els dos fronts d'inestabilitat prendran protagonisme i afectaran a tot l'extrem nord i el quadrant nord-est de la Península.

La baixada tèrmica del cap de setmana vindrà acompanyada de ruixats generalitzats a les comunitats autònomes en què ha existit inestabilitat durant la setmana. Les tempestes podrien ser especialment intenses, acompanyades de llamps i calamarsa, de forma local. Hi ha diversos avisos grocs per precipitació i tempesta llançats per l'Aemet entre dijous i divendres. Entre setmana les tempestes es concentraran a l'est, però al cap de setmana es desenvoluparan al nord peninsular.

On plourà?

Les tempestes de dijous i divendres es concentraran, sobretot, a la meitat est de la peninsular. L'Aemet ha llançat alertes grogues per pluja i tempestes a les comunitats autònomes següents:

Andalusia: l'extrem est.

l'extrem est. Múrcia: l'interior.

l'interior. Castella-la Manxa: tota la meitat est.

tota la meitat est. Aragó: el sud i el Pirineu.

el sud i el Pirineu. Comunitat Valenciana: l'interior.

l'interior. Catalunya: el Pirineu i Prepirineu.

Aquestes regions són on les tempestes seran més intenses. Però a totes les comarques confrontants, incloent-hi el litoral mediterrani, hi ha la possibilitat que apareguin xàfecs que podrien arribar a ser localment intensos. En tot cas, no s'esperen grans concentracions de precipitació, sinó que més aviat plourà de manera molt intensa i momentània durant la tarda i la nit. S'esperen que siguin tempestes elèctriques, amb la possibilitat de calamarsa i cops forts de vent.

A partir de divendres, arribarà un tàlveg per l'atlàntic que generarà xàfecs a Galícia. Aquest front d'inestabilitat i aire fred prendrà protagonisme el cap de setmana. Amb el pas de les jornades, la inestabilitat s'anirà movent en direcció est, arribant-se a creuar amb l'altre front de pluges i potenciant-se entre ells. Per al cap de setmana es pronostiquen tempestes a tot l'extrem nord peninsular, amb més intensitat al Pirineu i Prepirineu, sobretot l'aragonès.

Baixada de temperatures

Segons el portal web meteorològic d''Eltiempo.es', a partir de dissabte les temperatures baixaran: "acompanyant al tàlveg i al capdavant que deixaran tempestes, arribarà una massa d'aire més freda des de l'Atlàntic. Dissabte les màximes baixaran principalment al nord-oest peninsular, sobretot a Galícia i Castella i Lleó. El diumenge, els descensos s'estendran per àmplies regions de la meitat nord i est de la Península".

S'espera que el mercuri podria baixar entre 8 i 10 °C a La Rioja, Burgos, Navarra, Aragó i l'interior de la Comunitat Valenciana. Diumenge l'ambient serà molt més suau. Els 35 °C es podrien superar a punts d'Extremadura, oest de Toledo i Ciudad Real i a l'interior occidental d'Andalusia. "De manera puntual podrien acostar-se als 40 °C només a la vall del Guadalquivir.

A la meitat nord peninsular les màximes podrien no arribar als 30 °C" pronostica la web especialitzada 'Eltiempo.es'. També s'espera que les nits siguin molt més fresques a tota la Península. Les temperatures de la setmana que venen seran més baixes gràcies a la pluja d'aquesta setmana.