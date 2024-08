Danes per acabar agost? Preocupació amb el darrer pronòstic dels experts

La primera quinzena d'agost ens ha deixat la quarta onada de calor de l'estiu i un episodi de pluges torrencials causat per la DANA que ha afectat el nostre país. Tot i això, la inestabilitat no abandonarà la Península, ja que de cara a finals de mes encara existeix la possibilitat que noves DANES puguin impactar el país.

El portaveu de Meteored, José Miguel Viñas, ha informat que la calor extrema tornarà a ser el protagonista els pròxims dies, a més de noves tempestes a diversos punts d'Espanya. Al sud d'Aragó, Castella-la Manxa i àrees muntanyoses d'Andalusia s'esperen tempestes localment fortes i, fins i tot, algun episodi de calamarsa.

De cara a dijous, les temperatures es mantindran elevades a gran part del país, especialment en zones d'interior del centre-sud peninsular, interior de Galícia, sud de Canàries, interior de la Comunitat Valenciana i altres zones muntanyoses de l'est peninsular.

Aquest cap de setmana està marcat per l'arribada d'un front a la meitat nord de la Península que ha deixat ruixats amb tempestes fortes a Aragó, Catalunya i Castelló. Diumenge les tempestes es desplaçaran fins a la Comunitat Valenciana i les Balears.

Arriba una nova DANA?

Un altre dels portaveus del portal, Víctor González, ha indicat que els últims dies d'agost podrien estar marcats per l'arribada d'una altra DANA, encara que hi hagi una certa incertesa. A més, ha destacat que les elevades temperatures del mar podrien intensificar les precipitacions.

L'expert ha explicat que els mars extraordinàriament càlids provoquen que les tempestes comptin amb energia addicional, per la qual cosa qualsevol DANA podria provocar episodis de precipitacions intenses, com els que s'han vist recentment a les Balears. Caldrà, doncs, estar atents a les prediccions per confirmar si l'agost acabarà amb pluges o, per contra, s'acomiadarà amb un sol radiant.