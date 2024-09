La primera quinzena d'agost del 2024 se situa entre les tres més càlides des del 1997. Així ho conclouen les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que indiquen que de l'1 al 15 d'agost la temperatura es va situar en els 20,6 °C de mitjana a 850 hPa -uns 1.500 metres d'altura, indicador de la temperatura en superfície-. Es tracta d'una temperatura que també es va registrar la primera quinzena d'agost del 2022. Anteriorment, l'estiu del 2003 es va registrar una primera quinzena amb una temperatura de 20,5 °C de mitjana. Segons el Meteocat, el mes d'agost d'enguany va ser càlid, majoritàriament sec i amb precipitacions irregulars, tres factors que indiquen que va ser un mes "típic" de l'estiu.

A Catalunya, durant el mes d'agost, s'han registrat dos episodis de calor. El primer, del 29 de juliol al 2 d'agost, i el segon, del 9 al 12 d'agost. Segons el Meteocat, tots aquests episodis de calor intensa han coincidit amb la canícula, període que popularment s'allarga del 15 de juliol al 15 d'agost i sol coincidir amb els dies més calorosos de l'any.

Si bé no es van assolir rècords de calor, la temperatura màxima va superar lleugerament els 40 °C a punts de les comarques de Ponent els dies 9, 10 i 12 d'agost, amb 40,8 °C a Seròs (Segrià) el dissabte 10 com a valor més elevat de les estacions del Meteocat, que enguany ja ha mesurat 9 dies amb màximes de 40 °C o més en algunes estacions de la xarxa. Al llarg dels episodis intensos de calor, 43 de 184 estacions de la XEMA han arribat a superar el llindar de perill per calor intensa.

Les dades apunten que la temperatura nocturna també ha estat molt alta, amb nits tòrrides (temperatura mínima per sobre dels 25 °C) en alguns trams del litoral, sobretot al Barcelonès. L'estació de Barcelona – el Raval, on l'illa de calor urbana és especialment accentuada, ha mesurat 10 matinades consecutives per sobre dels 25 °C, del 4 al 13 d'agost.

Tempestes el dia 2 d'agost

Fruit d'aquesta calor i a conseqüència del pas d'un embossament d'aire fred en altura, Catalunya va patir un episodi de tempestes fortes, localment amb calamarsa, especialment al quadrant nord-est del país, i acumulacions abundants de precipitació al Prepirineu oriental per sobre dels 80 mm: al Pantà de Sau (Osona) es van registrar 95,4 mm; 84,5 mm a Casserres (el Berguedà); i 83,7 mm a Salvador de Guardiola (el Bages). A punts del prelitoral Central també es van superar els 45 mm com és el cas de Castellbisbal, Vallirana o Terrassa.

Tempestes els dies 13 i 14 d'agost

L'arribada d'un solc a nivells mitjans i alts de la troposfera, amb formació d'una Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA), va provocar un important canvi de temps a Catalunya. Les tempestes van ser extenses però irregulars entre els dies 13 i 14 d'agost de 2024, amb una baixada notable de la temperatura.

El dia 13, les tempestes van deixar fins a 35,5 mm a Banyoles – Mata (Pla de l'Estany) i de 20 a 30 mm diversos sectors de Ponent, on es van observar importants pedregades.

L'aiguat més rellevant va caure el dia 14 a la tarda a sectors del Gironès. L'estació de la XEMA de Cassà de la Selva (el Gironès) va recollir 90,7 mm al llarg de la jornada del dia 14, dels quals 47,2 mm van caure en 30 min i 2,9 mm en 1 min. Va ser del dia més plujós d'aquesta estació des del 20 de gener de 2020 (129,4 mm), durant el temporal Glòria.

També es va produir un nou episodi de tempestes es va produir entre els dies 22 i 25 d'agost, més moderat. Van caure 45,5 mm a Campdevànol (el Ripollès), 39,7 mm a Sant Pau de Segúries (el Ripollès), 37,3 mm al Santuari de Queralt (el Berguedà), i 36,9 mm a Gisclareny (el Berguedà).

Agost càlid

Les dades del Meteocat indiquen que l'agost ha estat càlid, especialment al vessant sud del Pirineu, Prepirineu i plana interior de l'Alt Empordà i, al conjunt de Catalunya, ha estat un agost tan càlid com els dels anys 2023 i 2022. En alguns sectors, sobretot del Pirineu i Prepirineu occidental, cal retrocedir fins al 2012 o fins al 2003 per trobar-ne un de més càlid. Puntualment, ha estat l'agost més càlid de la sèrie en algunes estacions d'alta muntanya.

També ha estat un mes excepcionalment càlid a punts del Baix Ebre, on l'estació d'Aldover ha igualat el mes més càlid de tota la seva sèrie, juntament amb l'agost de 2022 i el juliol de 2006.

Agost sec

D'altra banda, la distribució de la precipitació ha estat irregular. Les dades del Meteocat apunten que l'agost ha estat sec, o molt sec a l'extrem sud, serra de l'Albera, litoral Central i algun punt de l'altiplà Central i sud de la Noguera, però puntualment plujós a la depressió Central, Prepirineu oriental i sud de la plana interior gironina.

Destaca la gairebé nul·la precipitació recollida a punts de les Terres de l'Ebre, on localment les quantitats han estat inferiors a 1 mm, com és el cas dels Alfacs i Alcanar (Montsià) i Ascó i Rasquera (Ribera d'Ebre). Per contra, a punts del quadrant nord-est els registres han superat els 100 mm.