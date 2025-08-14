Alerta per forts ruixats al Berguedà, Solsonès i Alt Urgell aquesta tarda
Es preveuen acumulacions de pluja de més de 20 l/m2 en mitja hora
El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja a la Catalunya central per aquest dijous a la tarda. Les comarques afectades per l'alerta són el Berguedà, el Solsonès i l'Alt Urgell, on s'espera que a partir de les 12 del migdia es puguin acumular 20 l/m2 d'aigua en mitja hora.
Segons el Meteocat, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment és possible que de calamarsa o pedra petita i ratxes fortes de vent. L'episodi podria allargar-se fins a les 18 hores.
