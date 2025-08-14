Calor intensa i pluja: l’avís del Meteocat per a Catalunya pel pont d'agost

L’Aemet ha activat el nivell de risc extrem per perill d’incendi durant el cap de setmana

Un termòmetre a 40ºC

Un termòmetre a 40ºC / arxiu

Patricia López Avilés

Barcelona

Quan queda només un dia per al final de la canícula d’estiu, la calor continua sense donar treva a Catalunya. No només això, sinó que la massa d’aire africà que sobrevola la Península es mantindrà al territori uns quants dies més. Les masses d’aire càlid, d’uns 24 °C a 1.500 metres d’altura, faran pujar la temperatura notablement i no es descarta que el mercuri bati algun rècord durant el cap de setmana. Tot i això, aquest dijous estarà marcat pels contrastos: mentre que el litoral de Barcelona es troba en avís groc per calor intensa, el nord-oest de Catalunya està en alerta per pluges.

Temperatures a l’alça

Al llarg del matí de dijous, creixeran nuvolades que s’aniran estenent cap a l’interior i el nord de la comunitat autònoma, portant amb elles pluges intenses.

Per això, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l’avís groc per la intensitat de les precipitacions a les comarques barcelonines del Berguedà, el Solsonès i el Lluçanès, i a l’Alt Urgell.

Tanmateix, la temperatura tornarà a pujar fins a assolir els 40 °C en alguns punts de l’interior. A la resta del territori, el dia estarà marcat per la xafogor i els termòmetres superaran en general els 30 °C.

Avís groc

L’augment de les temperatures es notarà especialment al sector central del litoral, on el Meteocat ha activat l’avís groc per calor intensa a les comarques barcelonines del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental. Aquest avís s’estendrà durant el matí de divendres, al qual també s’afegiran les comarques tarragonines de l’Alt Penedès i el Tarragonès.

A més, les pluges desapareixeran, excepte en algunes zones del Pirineu, on podrien registrar-se ruixats febles, tot i que molt allunyats de la intensitat registrada dijous.

El cel es mantindrà serè a tot el territori i el sol serà el protagonista de la jornada. De fet, els termòmetres continuaran pujant amb màximes d’entre 35 °C i 40 °C en general, acompanyades d’una xafogor intensa a la costa.

Risc d’incendi forestal

El punt àlgid de l’onada de calor arribarà el cap de setmana, amb temperatures i una calor extremes: tindrem màximes de 42 °C a Lleida, 41 °C a Girona, 40 °C a Manresa, 38 °C a Barcelona i 36 °C a Tarragona.

A més, les nits seran tòrrides a gairebé totes les ciutats del litoral i prelitoral, cosa que farà difícil agafar el son.

Davant d’aquestes temperatures sufocants, és important vigilar els cops de calor, mantenir-se hidratat i tenir cura dels col·lectius més vulnerables, com ara les mascotes, els infants i la gent gran.

A més, l’Aemet manté actiu el nivell de risc extrem per perill d’incendi a la major part del territori català, excepte als punts del litoral on predomina la humitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents