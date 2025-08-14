Calor intensa i pluja: l’avís del Meteocat per a Catalunya pel pont d'agost
L’Aemet ha activat el nivell de risc extrem per perill d’incendi durant el cap de setmana
Patricia López Avilés
Quan queda només un dia per al final de la canícula d’estiu, la calor continua sense donar treva a Catalunya. No només això, sinó que la massa d’aire africà que sobrevola la Península es mantindrà al territori uns quants dies més. Les masses d’aire càlid, d’uns 24 °C a 1.500 metres d’altura, faran pujar la temperatura notablement i no es descarta que el mercuri bati algun rècord durant el cap de setmana. Tot i això, aquest dijous estarà marcat pels contrastos: mentre que el litoral de Barcelona es troba en avís groc per calor intensa, el nord-oest de Catalunya està en alerta per pluges.
Temperatures a l’alça
Al llarg del matí de dijous, creixeran nuvolades que s’aniran estenent cap a l’interior i el nord de la comunitat autònoma, portant amb elles pluges intenses.
Per això, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat l’avís groc per la intensitat de les precipitacions a les comarques barcelonines del Berguedà, el Solsonès i el Lluçanès, i a l’Alt Urgell.
Tanmateix, la temperatura tornarà a pujar fins a assolir els 40 °C en alguns punts de l’interior. A la resta del territori, el dia estarà marcat per la xafogor i els termòmetres superaran en general els 30 °C.
Avís groc
L’augment de les temperatures es notarà especialment al sector central del litoral, on el Meteocat ha activat l’avís groc per calor intensa a les comarques barcelonines del Garraf, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i Vallès Occidental. Aquest avís s’estendrà durant el matí de divendres, al qual també s’afegiran les comarques tarragonines de l’Alt Penedès i el Tarragonès.
A més, les pluges desapareixeran, excepte en algunes zones del Pirineu, on podrien registrar-se ruixats febles, tot i que molt allunyats de la intensitat registrada dijous.
El cel es mantindrà serè a tot el territori i el sol serà el protagonista de la jornada. De fet, els termòmetres continuaran pujant amb màximes d’entre 35 °C i 40 °C en general, acompanyades d’una xafogor intensa a la costa.
Risc d’incendi forestal
El punt àlgid de l’onada de calor arribarà el cap de setmana, amb temperatures i una calor extremes: tindrem màximes de 42 °C a Lleida, 41 °C a Girona, 40 °C a Manresa, 38 °C a Barcelona i 36 °C a Tarragona.
A més, les nits seran tòrrides a gairebé totes les ciutats del litoral i prelitoral, cosa que farà difícil agafar el son.
Davant d’aquestes temperatures sufocants, és important vigilar els cops de calor, mantenir-se hidratat i tenir cura dels col·lectius més vulnerables, com ara les mascotes, els infants i la gent gran.
A més, l’Aemet manté actiu el nivell de risc extrem per perill d’incendi a la major part del territori català, excepte als punts del litoral on predomina la humitat.
