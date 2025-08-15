Avís per altes temperatures a la Catalunya central aquest cap de setmana
L'onada de calor està a punt d'arribar a la Catalunya central. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha posat en alerta totes les comarques de l'àmbit de cobertura d'aquest diari aquest cap de setmana. La pujada dels mercuris, però, no serà igual a tot arreu. Entre les més afectades hi ha l'Anoia, que assolirà nivell alt de perill diumenge, a diferència de la resta, que es mantindrà en moderat.
Dissabte les comarques afectades seran el Bages, l'Anoia, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Berguedà i el Lluçanès. En tots els casos, el SMC ha activat una alerta de perill moderat a partir de les 2 de la tarda que s'estendrà fins a les 8 del vespre. Amb l'arribada de la nit, les temperatures descendiran lleugerament.
Les altes temperatures de dissabte arreu del país seran el preludi d'un diumenge tòrrid. Mentre que dissabte, el SMC estableix en el conjunt de tot el territori el llindar de perill a 4 sobre 6 punts, diumenge escalarà fins al màxim nivell. La regió central no arribarà a experimentar les temperatures més extremes de la jornada, però. L'alerta es tornarà a activar de 2 de la tarda a 8 del vespre i afectarà totes les comarques de la regió, incloent-hi la Cerdanya, que no aconsegueix defugir aquesta vegada de la calorada. L'Anoia serà la comarca que pitjor parada en sortirà. S'hi ha activat l'avís de perill alt per calor, a diferència de la resta de comarques, on el risc és moderat.
Calor nocturna
La calor dels pròxims dies també ha fet que el Servei Meteorològic de Catalunya hagi emès un avís per calor nocturna intensa, que afectarà aquest dissabte a la matinada al litoral central i el litoral i prelitoral nord, i de cara a la de diumenge a tot el litoral i el prelitoral. Paral·lelament, també s'han registrat valors elevats d'ozó que poden afectar la població vulnerable al Camp de Tarragona, motiu pel qual es recomana evitar esforços innecessaris a l'exterior i activitats en hores de màxima exposició.
