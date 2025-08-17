El fum dels incendis de l'oest de la Península enterboleix el cel de la regió

La calitja barrejada amb el fum dels focs actius al nord d'Espanya i Portugal ha viatjat fins a Catalunya, passant per Gran Bretanya i França

El sol, amagat rere una capa de fum, vist des de Sant Salvador de Guardiola / Alba Díaz

Aquest diumenge s’ha registrat un cel notablement encalitjat a la Catalunya central, un fenomen visual i atmosfèric atribuït al fum transportat des dels incendis que cremen intensament a l’oest de la Península. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), aquest fum s’ha concentrat a les capes mitjanes de la troposfera, disminuint la intensitat del sol i, com a resultat, refredant lleugerament les temperatures respecte al que s’esperava per un dia òptimament assolellat.

No obstant això, les temperatures continuen sent extremadament altes. A les 16h de la tarda, diverses estacions superen els 40 graus, amb la màxima registrada a Miami Platja (40,7 graus). En qualsevol cas, el Meteocat manté que es tracta del "pitjor dia" de la tercera onada de calor que afecta Catalunya, amb ambient molt encalitjat, valors màxims que poden arribar als 44 graus al sud, vent sec i reescalfat del nord i possibilitat d'alguna tempesta seca.

El cel es va començar a observar grisós dissabte. L’horitzó va aparèixer enterbolit a la major part del país, tot i que de manera més evident al nord. Molts internautes, especialment aficionats a la meteorologia, han compartit aquest diumenge al matí imatges que immortalitzen la coincidència d’aquests elements atmosfèrics.

Què és la calitja i com la diferencia la fum

La calitja, o calima, és una opacitat lleu de l’aire causada per partícules fines en suspensió (pols, sorra, cendres…) que pot fer que l’horitzó sembli difuminat i de color groguenc o roig-groguenc.Quan aquesta té origen en fums d’incendis, la seva composició —i per tant, l’impacte sobre la salut— pot resultar encara més perillosa que la de la calitja “natural” .

