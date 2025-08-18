Final de l’onada de calor
Catalunya posa en prealerta el pla Inuncat davant la previsió de pluges intenses
Aquest dilluns arrenca un episodi de ruixats que s'estendrà al llarg de la setmana a bona part del territori
Redacció
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) davant la previsió de pluges intenses a partir de les 14 hores d’aquest dilluns. Les precipitacions podrien superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la Catalunya central. Totes les comarques de l'àmbit del Regió7, a excepció de l'Anoia, es troben afectades per l'alerta.
L'episodi, que pot allargar-se fins a mitjanit, podria repetir-se aquest dimarts i dimecres a bona part de Catalunya.
Tot i que la previsió apunta al final de l’onada de calor, el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta pròxima nit sigui encara especialment calorosa al litoral central i sud, així com a les Terres de l’Ebre.
Alt risc d'incendi
Tot això passa mentre més d’un centenar de municipis segueixen en risc extrem d’ incendi a l’Alt Camp, l’Alt Empordà, el Baix Camp, el Baix Ebre, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Montsià, la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat, la Ribera d’Ebre, el Segrià i la Terra Alta.
Pel risc d’incendis, també es mantenen tancats nou espais naturals: el Cap de Creus; l’Albera; les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llaberia i Pradell; la serra de Montsant; les muntanyes de Prades; el Cardó-el Boix; els Ports; el Montsec d’Ares i la serra de Mont-roig.
Tot i que ja ha passat el pic de l’onada de calor del cap de setmana, els Bombers de la Generalitat i altres cossos d’emergències continuen en alerta per la situació de perill.
