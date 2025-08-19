Crisi climàtica
Catalunya surt de l’alerta màxima per risc d’incendis i reobre espais naturals
Cap municipi es troba en el nivell 4 del Pla Alfa ni tampoc en el 3, relatiu al risc molt alt d’incendis
EP
La Generalitat de Catalunya ha desactivat aquest dimarts a la matinada l’alerta del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (Infocat) després d’experimentar una millora del risc d’incendi generalitzada al territori, informa Protecció Civil en un apunt a X recollit per Europa Press.
D’aquesta manera, s’aixequen les restriccions vigents des de dissabte davant l’activació del nivell 4 del Pla Alfa d’Agents Rurals per risc extrem d’incendis en més d’un centenar de municipis, que va suposar l’augment d’efectius dels cossos operatius i la restricció a espais naturals a diversos punts del territori.
Segons Protecció Civil, en aquests moments cap municipi es troba en el nivell 4 del Pla Alfa ni tampoc en el 3, relatiu al risc molt alt d’incendis, de manera que els espais naturals queden oberts de nou.
- L’històric Soccer de Manresa canvia de mans i es converteix en un restaurant de cuina tradicional
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Comissaries clandestines xineses han assetjat a la regió central dissidents del règim
- Puig-reig ret un multitudinari comiat a l’empresari Xavier Boatella
- Apareixen una quinzena de cigonyes electrocutades entre Cardona i Navàs
- Marta León: 'Un dia més de peix suposa un ibuprofèn menys
- Bombers de la regió i un avió d’Òdena, entre els efectius del comboi d'ajuda enviat a l’incendi de Jarilla
- «L’experiència duríssima dels meus pares m’ha fet una persona prudent»