Nova alerta per fortes pluges a Catalunya
Aquest dimarts es poden registrar més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora
Redacció
Manresa
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l’alerta per intensitat de pluja a diverses comarques de la Catalunya central per aquest dimarts a la tarda. Es preveu que es puguin acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb un grau de perill de 2 sobre 6.
Les comarques més afectades seran l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès i el Berguedà on s’esperen les precipitacions més intenses. L’episodi es mantindrà actiu fins dimecres.
