Nova alerta per fortes pluges a Catalunya

Aquest dimarts es poden registrar més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora

Núvols que criden la pluja

Núvols que criden la pluja / Montse Manresa

El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l’alerta per intensitat de pluja a diverses comarques de la Catalunya central per aquest dimarts a la tarda. Es preveu que es puguin acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora, amb un grau de perill de 2 sobre 6.

Les comarques més afectades seran l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès i el Berguedà on s’esperen les precipitacions més intenses. L’episodi es mantindrà actiu fins dimecres.

