El Berguedà, en alerta per pluges intenses aquest dimecres
L’episodi de xàfecs afectarà de forma més intensa el Ripollès i Osona a partir d'aquest migdia
ACN
Protecció Civil ha activat l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions a Catalunya (Inuncat) davant la previsió de xàfecs intensos aquest dimecres i dijous a diversos punts del país, especialment a les comarques del nord-est del país i al litoral de Barcelona i Tarragona. De les comarques de casa nostra, l'episodi afectarà el Berguedà aquest dimecres.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), aquest dimecres s’esperen xàfecs que podran superar els 20 l/m² en 30 minuts a partir de les 2 del migdia, especialment a Osona, el Ripollès, i també al litoral de Barcelona i Tarragona. Al Berguedà, la pluja arribarà a partir de les 8 de la tarda. En aquest cas, s'ha activat l'avís de perill moderat per ruixats intensos. Queda fora de l’avís meteorològic la meitat oest del país: l’Alt Pirineu i l’Aran, les comarques de Ponent i les Terres de l’Ebre. Les precipitacions podran anar acompanyades de tempesta i localment de calamarsa o pedra petita.
Dijous, pluja menys intensa
De cara a aquest dijous, les precipitacions continuaran però amb una intensitat més baixa, especialment durant la primera meitat del dia, i afectaran sobretot el litoral barceloní i les comarques de Girona. El SMC també ha emès un avís de vent per aquest dijous durant la matinada i fins el migdia, especialment a la part sud del país (Terres de l’Ebre i Baix Camp).
Davant la previsió de pluges, Protecció Civil de la Generalitat demana extremar les precaucions en la mobilitat i evitar aparcar vehicles en zones inundables o a prop de rieres i torrents, així com no travessar zones negades ni a peu ni amb vehicle. Per la seva banda, Barcelona Cicle de l'Aigua posa en prealerta el pla d'emergència del parc fluvial del Besòs.
Perill d'incendi
Paral·lelament, el perill d’incendi forestal incrementa per l’avançament de l'entrada del vent de mestral i hi ha 31 municipis en perill molt alt, sobretot a la part sud del país, i 136 en perill alt, també a Terres de l’Ebre i Tarragona, a Ponent i a l’Alt Empordà. La previsió és que el perill d’incendi creixi encara més aquest dijous i divendres.
- Una forta tempesta colpeja la Seu d'Urgell i Puigcerdà amb calamarsa i inundacions: 'L'àvia diu que fa anys que no veia ploure així de fort
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- Una manresana, guanyadora de la primera beca al talent emergent de la Fundació Cultural Latin Grammy
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- Necrològiques del 19 d'agost de 2025
- Mor un català de 37 anys mentre feia pesca submarina a Bali
- Una família de Vilada avisa que anirà als tribunals si no es fa la depuradora
- S'enfronta a 5 anys de presó per amenaçar i agredir la seva exparella a Sant Joan de Vilatorrada