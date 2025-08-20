L’entrada d’una massa d’aire fred posa en alerta Catalunya
Ahir les temperatures van baixar fins a 10 graus en alguns punts del territori respecte als valors registrats en l’onada de calor. Els pròxims dies s’esperen pluges i "hi ha risc de fenòmens violents".
Guillem Costa
El final de l’onada de calor es va confirmar ahir amb descensos importants en les temperatures. La jornada va començar amb valors encara elevats. A primera hora del matí, en algunes zones del litoral no havia baixat ni dels 25 ni dels 20 graus. Però sí que es podia afirmar que la diferència respecte a dilluns i diumenge era considerable, sobretot a les comarques pirinenques. A la Vall d’Aran, per exemple, es van registrar diferències de 10 graus a Vielha.
El canvi de tendència no només es va percebre als territoris de muntanya. A la comarca del Priorat el descens també es va acostar als 10 graus de diferència en tan sols 24 hores, cosa que confirmava que la calor extrema quedava enrere. A l’àrea metropolitana de Barcelona la diferència no era tan intensa i les temperatures van disminuir només entre dos i cinc graus.
Nuvolositat generalitzada
A partir de la tarda, a Catalunya, s’esperaven pluges al Pirineu i al Prepirineu. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va activar un avís per intensitat de pluja. La previsió era que la nuvolositat, amb el pas de les hores, s’estengués a altres territoris, tot i que de forma més dispersa i irregular. Al final del dia també van aparèixer núvols en punts del litoral central i sud.
De cara a avui i demà, les pluges seran més generalitzades, segons les previsions del Meteocat. Hi ha avisos activats tant al matí com a la tarda. Durant el cap de setmana les pluges poden tornar. "Després de l’onada de calor, que va durar fins dilluns per les altes temperatures nocturnes, és habitual un canvi de temperatura com aquest", comenta Santi Sagalà, cap de predicció del Meteocat. "És molt típic que durant la segona quinzena d’agost els episodis de calor acabin amb xàfecs", afegeix l’expert. Va passar tant dilluns com ahir, amb tempestes a l’Alt Urgell, la Noguera i el Pallars, i es repetirà en els pròxims dies.
"Les precipitacions no seran generalitzades, però pot ploure a tot arreu", precisa el meteoròleg. L’aigua caurà sobretot a la tarda i no únicament al Pirineu i a les zones de l’interior, sinó que es poden registrar tempestes també al litoral i al prelitoral: "Hem activat un avís a la costa de Tarragona per forta intensitat i podem observar fenòmens com temps violent o calamarsa, a més de ratxes de vent molt potents". Encara no està clar on es registrarà aquesta intensitat elevada, però el Meteocat alerta que pot passar tant durant el dia d’avui com demà dijous. "Arribaran la tramuntana i el mestral, que facilitaran l’arribada de les pluges a les zones costaneres", puntualitza Sagalà.
Durant el cap de setmana regnarà la inestabilitat. I, a més, a partir de diumenge i dilluns pot arribar una nova pertorbació. "Aquest episodi podria generar un nou capítol de pluges més potent", afirma el meteoròleg.
Final de l’estiu
Aquesta mena de tempestes són habituals sobretot en l’últim tram de l’estiu. Passa tant a finals del mes d’agost com al setembre, perquè s’acumulen diferents factors. ¿Quines són aquestes circumstàncies? "En primer lloc, la temperatura de l’aigua del mar, que arriba a uns nivells molt alts", explica Sagalà. Però, alhora, les nits s’allarguen i entren masses d’aire fred. "Aquest aire en altura contrasta amb el mar calent i desencadena aquesta mena de fenòmens, que poden ser violents al litoral i no només a les comarques de muntanya, com sol passar durant la resta de l’estiu", afirma l’expert.
