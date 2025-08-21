Una onada de calor històrica a Catalunya: onze dies seguits amb màximes de 44 graus
Es tracta d'un dels episodis més persistents d'ençà que hi ha registres
Guillem Costa
Onze dies consecutius i temperatures extremes que van fregar els 44 graus. Aquest és el balanç de l’onada de calor que va afectar Catalunya durant la primera quinzena d’agost i que ja s’ha tancat oficialment. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), es tracta d’un dels episodis més llargs i persistents des que hi ha registres, tot i que encara queda per darrere dels estius del 2003 i del 2023.
“La característica més destacada d’aquest episodi ha estat la seva continuïtat. Hem tingut calor molt intensa durant molts dies seguits”, afirma Aleix Serra, responsable de Control de Qualitat de Dades del Meteocat. L’episodi, que correspon a la tercera onada de calor de la temporada d’estiu, va començar el 8 d’agost i es va donar per finalitzat el dilluns 18, deixant un balanç de rècords locals en diverses zones del territori.
Deu estacions automàtiques amb més de dues dècades de registres van superar la seva màxima històrica, majoritàriament situades en zones costaneres i prelitorals, on la persistència de la calor va ser més acusada. La temperatura més elevada es va assolir a la Ribera d’Ebre, amb 43,8 ºC a Vinebre el dia 11 i a Benissanet el dia 16. Serra adverteix que valors com aquests eren excepcionals a Catalunya fins fa poc. “Ara, en canvi, es van repetint durant sis dels últims set estius.”
Nits tòrrides
Les nits tampoc no van donar treva: es van registrar mínimes per sobre dels 25 ºC al litoral i en zones elevades del prelitoral, i prop dels 30 ºC al Cap de Creus durant la matinada del 16 al 17 d’agost, afavorides per l’entrada de vent del nord. No es va arribar a viure cap nit infernal, amb mínimes superiors als 30 ºC, però els termòmetres s’hi van acostar.
El dia 17 s’esperava el moment culminant de l’onada de calor, especialment al sud de Catalunya. Tanmateix, l’arribada d’una massa de fum procedent dels incendis a l’oest de la península Ibèrica va alterar la previsió. El vent del nord-oest va transportar el núvol fins a Catalunya, reduint la visibilitat i rebaixant en més d’un 30% la irradiància solar en sectors de ponent. Aquesta circumstància va impedir que les temperatures arribessin als valors extrems que s’havien pronosticat, tot i que igualment es van superar els 40 ºC en diversos municipis.
Subscriu-te per seguir llegint
- Intenten enganyar els Mossos en un control a Sant Fruitós i acaben denunciats
- Així pots rectificar en línia la teva vida laboral per augmentar la cotització a la Seguretat Social
- ADF del Moianès des dels incendis de Zamora: «L'extensió és bestial i els mitjans són molt escassos»
- La comissaria dels Mossos inundada i la piscina tancada: els efectes de la forta tempesta a la Seu d'Urgell
- Mor als 75 anys Víctor Feliu, l'activista manresà en majúscules
- «Si no s’hi fa alguna cosa, el Passeig entrarà en decadència»
- L'adeu al manresà Pep Farrés, que va morir sobtadament als 63 anys
- El misteri dels esquís perduts en ple centre de Manresa a l'estiu