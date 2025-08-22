Alerta per forts ruixats aquesta nit a quatre comarques de la Catalunya central

S'esperen xàfecs fins passada mitjanit que aniran acompanyats localment de tempesta, calamarsa i pedra petita

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per intensitat de pluja per aquest divendres al vespre a la regió central. L'alerta afecta les comarques del Bages, el Berguedà, el Moianès i el Lluçanès. L'episodi de precipitacions arrencarà a les vuit del vespre i pot allargar-se fins a les dues de la matinada d'aquest dissabte, segons el pronòstic del Meteocat.

Els xàfecs, que poden deixar més de 20 l/m2 en mitja hora, aniran acompanyats localment de tempesta, calamarsa i pedra petita.

