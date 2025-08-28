El temporal provoca una quarantena de cancel·lacions i nombrosos retards a l'aeroport del Prat
A l'espera de l'evolució del temps, recomanen als viatgers consultar amb les aerolínies l'estat dels vols
La meteorologia adversa provoca una quarantena de cancel·lacions i nombrosos retards a l'aeroport del Prat. Les demores superen l'hora en la majoria dels casos i, pel que fa a les cancel·lacions, una vintena són en les sortides i una altra vintena en les arribades. Hi ha diverses companyies afectades i per aquest motiu, a l'espera de l'evolució del temps, recomanen als viatgers consultar amb les aerolínies l'estat dels vols. Enaire, gestor del trànsit aeri, ha avisat que l'operativa es pot veure afectada durant aquest dijous en les rutes amb origen o destí Barcelona i les Balears. Tal com és habitual quan hi ha temporal, els controladors aeris estableixen regulacions i normativa de seguretat addicional per la baixada de la visibilitat.
El Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat aquest dijous de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, amb la possibilitat que alguns xàfecs puguin ser intensos i fins i tot torrencials, amb pedra o ratxes fortes de vent.
