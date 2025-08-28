Les pluges deixen anar 21,5 mm d'aigua en 30 minuts a Gisclareny
Els xàfecs han anat acompanyats de calamarsa a diferents punts de Catalunya, com a Bagà, Cerdanyola del Vallès o a Molins de Rei
Redacció
Els forts xàfecs d'aquest dijous han deixat amb força al Pirineu, on a les comarques de muntanya com el Berguedà han patit ruixats importants i, fins i tot, descàrregues considerables de calamarsa durant tota la tarda. Altres comarques que han estat afectades són la Garrotxa, Osona i algunes de l'àrea metropolitana. Un dels municipis que ha acumulat més aigua ha estat Gisclareny, on en 30 minuts han acumulat 21,5 mm d'aigua. A banda, les pluges han anat acompanyades de calamarsa a punts com Bagà, Cerdanyola del Vallès o Molins de Rei.
Al Berguedà han caigut pedres de calamarsa de més d’un centímetre de gruix, mentre que a la Garrotxa i Osona s’han repetit fenòmens similars, amb vent intens. Al radar meteorològic, s’han pogut observar punts vermells en tot moment. És a dir, els pics de precipitacions abundants i intenses s’han anat repetint. No obstant això, cap al vespre, la situació s’ha calmat i les pluges s’han desplaçat de nou cap al mar, per l’Empordà.
De fet, des de les sis de la tarda, l’avís de més perill activat pel Servei Meteorològic de Catalunya s’ha desplaçat a les comarques del nord de la comunitat autònoma, on ha estat plovent de manera intermitent durant tota la jornada.
De cara al pròxim divendres s’espera un temps més estable, encara que hi ha avisos moderats activats a la costa (Barcelonès, Maresme, Baix Llobregat i la Selva). El cap de setmana, pot ploure als Pirineus però no hi ha cap alerta del Meteocat.
Incidents arreu de Catalunya
El telèfon d’emergències 112 ha rebut fins a la tarda d’aquest dijous un total de 91 trucades, que han generat 58 expedients per incidents relacionats amb l’episodi de pluges, especialment al litoral i prelitoral central i nord. La majoria s’han produït al Vallès Occidental, amb 33 (38%); seguit del Barcelonès, amb 10 (11,5%); el Vallès Oriental, amb 7 (8%) i el Baix Llobregat, amb 7 (8%). Per municipis, Sant Cugat del Vallès concentra més trucades, amb 20, i Barcelona, amb 10, segons informa Protecció Civil.
A Sant Cugat, van caure arbres i es van registrar ratxes de vent intenses i també calamarsa. Al Garraf es van acumular 8,7 mm; a Vallirana, més de 16 mm; al Prat de Llobregat, 11 mm i a Barcelona, 7 mm a l’Observatori Fabra.
