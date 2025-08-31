Alerta per pluges intenses aquest diumenge i dilluns a la Catalunya central
Els xàfecs podrien superar els 20 l/m2 en mitja hora
Redacció
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, amb afectació prevista per aquest diumenge. L’avís inclou la possibilitat de precipitacions localment intenses que podrien superar els 20 l/m2 en només 30 minuts.
El grau de perill màxim establert és de 2 sobre 6, corresponent a un nivell de perill moderat. L’episodi s’iniciarà a partir de les 14 hores de diumenge i es podria allargar fins a la mateixa hora del dilluns, 1 de setembre. Segons el Meteocat, les comarques més afectades seran principalment les del nord i l’oest del territori, on es preveu una distribució local dels xàfecs. Tot i que l’episodi no tindrà un caràcter generalitzat, els ruixats podrien anar acompanyats de tempestes i, puntualment, de fenòmens de temps violent, com fortes ratxes de vent o calamarsa.
L’evolució del perill al llarg de la jornada indica que no s’esperen incidències destacables durant el matí, però sí que es preveu un augment de la intensitat dels ruixats entre el migdia i el vespre, especialment entre les 12 del migdia i les 12 de la nit, a les comarques d'alta muntanya com el Berguedà, el Solsonès, la Cerdanya i l'Alt Urgell.
A partir d'aquest dilluns, l'episodi es desplaçarà cap a l'oest i tindrà més afectació a les comarques d'interior com l'Anoia, el Bages, el Moianès i el Lluçanès.
