Meteorologia
Catalunya desactiva l’alerta per Inuncat: continuarà plovent però amb menys intensitat de l’esperat
En les últimes hores s’han registrat incidències per tempestes que han afectat diverses línies Rodalies
Guillem Costa
L’episodi de pluges previst per a aquest dilluns i per a la matinada serà menys intens del que s’havia previst segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Per aquesta raó, Protecció Civil ha desactivat el Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat). En les últimes hores, les tempestes han provocat incidències importants en diferents punts.
Els Bombers de la Generalitat han atès, des de les 20 hores del diumenge passat fins a les 7 d’aquest dilluns, 145 avisos relacionats amb l’episodi de tempestes a Catalunya. Per zones, s’han registrat 39 avisos a la comarca de la Selva (Girona) i 26 a la del Vallès Oriental (Barcelona). Les zones en alerta taronja a Catalunya per precipitacions han afectat la província de Barcelona en les àrees del Prepirineu, depressió central, prelitoral i litoral, Empordà, Girona, litoral sud i el Pirineu.
Les incidències més destacables han sigut caigudes d’arbres que han interromput la circulació a la C63 a Vidreres i la GI512 a Maçanet de la Selva. També s’ha hagut de parar la circulació de trens a l’R1 entre Maçanet de la Selva i Blanes. A més, s’han registrat alguns problemes de subministrament elèctric a la comarca de la Selva, on van caure importants quantitats d’aigua.
En alguns punts, s’ha superat el llindar dels 40 litres per metre quadrat. Destaquen els 47 mm a Alfarràs, els 46 mm a Tagamanent, els 43 a Fogars de la Selva i els 3 9 a Malgrat de Mar. Tots aquests registres s’han obtingut en tan sols 30 minuts. Diverses rieres del Maresme han baixat amb força durant la nit.
Temps més estable
En les pròximes hores, encara pot ploure en diferents punts de Catalunya, tant aquest dilluns a la tarda com dimarts al matí. No obstant, seran episodis molt més puntuals i no s’esperen acumulacions d’aigua importants ni avisos per temps violent. A la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE), però, manté la vigilància activa per possible crescudes de rius. El parc fluvial del Besòs, que també va activar un pla en fase de prealerta, està pendent de tancar l’avís en les pròximes hores.
