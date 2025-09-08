La Catalunya central, en alerta per pluges intenses tant dilluns com dimarts
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per ruixats que poden superar els 20 l/m2 en mitja hora
Torna el mal temps a la Catalunya central. Pràcticament tota la regió està en alerta tant aquest dilluns com aquest dimarts per pluges intenses que poden arribar a superar els 20 l/m2 en 30 minuts, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). L'afectació no afectarà totes les comarques alhora, sinó que anirà variant amb el pas de la jornada.
El SMC ha posat cinc comarques de la regió aquest dilluns en alerta groga de risc moderat per pluges intenses. L'episodi de mal temps ha començat a primera hora del matí d'aquest dilluns amb pluges a l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. S'espera que els ruixats donen una petita treva fins a les dues de la tarda, quan poden tornar amb intensitat al Solsonès, el Berguedà, el Moianès i el Bages. Les tempestes es poden allargar fins a les vuit del vespre.
Previsiblement, dimarts el temps serà semblant al de dilluns. A primera hora, de nou els ruixats es concentraran al nord-oest del país. En aquest cas, s'ha establert una nova alerta per perill moderat de pluja intensa a l'Alt Urgell, el Solsonès i el Berguedà. Les pluges poden arribar als 20 l/m2 en 30 minuts per segon dia consecutiu. A la tarda, poden tornar a haver-hi xàfecs al Solsonès, el Berguedà, el Bages, el Moianès i el Lluçanès.
