La pluja intensa provoca dos accidents, fa caure arbres i obliga a remolcar cotxes aquesta nit a la Catalunya central
Els Bombers de la Generalitat han rebut més d'una desena d'avisos per afectacions derivades de l'episodi de ruixats forts
Nit marcada per les conseqüències de l'episodi de pluges intenses a la Catalunya central. Els Bombers de la Generalitat han atès més d'una desena avisos entre les 20.30 de dilluns i les 9 hores d'aquest dimarts. Entre els incidents més destacats hi ha dos accidents de trànsit, un a la C-16 a Cercs i un altre a la B-124, a Calders, i la caiguda de l'estructura d'una paradeta de la Festa Major de Solsona.
La pluja ha complicat la feina aquesta nit als Bombers, sobretot a les comarques del Berguedà, el Solsonès, l'Anoia, el Moianès i el Baix Llobregat. Cap dels incidents ha estat greu i majoritàriament han estat per retirar arbres caiguts o atendre alguna afectació causada per l'acumulació d'aigua. Un dels incidents més destacats s'ha produït a Cercs, concretament a la C-16. L'aigua en la calçada va fer patinar un cotxe aquest dilluns a les 20.50 h. Segons les primeres informacions, no s'hi van produir ferits de gravetat.
Paral·lelament, al Solsonès, els Bombers van haver d'activar-se a les 21.15 h per la caiguda de part de l'estructura d'una part d'una de les paradetes ambulants de la Festa Major de Solsona situades entorn del portal del Castell. Minuts més tard, també a la capital de comarca, a les 21.25 h, van haver de retirar una xapa de tancament pluvial que havia quedat penjant a la part alta d'un edifici de tres plantes al carrer Guillem Ros. Una dotació va treballar per retirar-la, atès que havia quedat subjectada únicament per un cargol.
Com és habitual en episodis de mal temps com aquest, els Bombers van retirar diversos arbres caiguts de la carretera. Un d'ells també a Solsona, la resta a Gironella, a Montmajor -a la C-26- i a Calders. En aquest últim municipi, precisament un cotxe ha topat contra un arbre de petites dimensions que ha caigut a la calçada aquesta matinada a la B-124, al punt quilomètric 37,4. L'accident s'ha saldat sense ferits.
La pluja intensa ha obligat a activar els Bombers en altres municipis com Igualada, on l'acumulació d'aigua al clavegueram ha fet aixecar les tapes d'aquest sistema a la Ronda de Fàtima. A Collbató, l'aigua també ha acabat inundant diversos vehicle en punts com l'avinguda Centenari Amadeu Vives, que han hagut de ser remolcats.
