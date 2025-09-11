Temps
Catalunya activa nous avisos per pluges torrencials en plena Diada
A les comarques centrals, el moment de més probabilitat d'aigua és demà, divendres, de 12 del migdia a 6 de la tarda
Guillem Costa / Redacció
La Diada ha començat amb xàfecs importants que han afectat Barcelona i tot el litoral. Segons el Servei Metorològic de Catalunya (Meteocat), la intensitat de les pluges ha sigut torrencial. A Barcelona, per exemple, ja s’han acumulat 16 mm. A Cabrils, 11 mm en mitja hora. Es tracta de precipitacions típiques de «pluja càlida», que es formen quan hi ha núvols baixos i sense llampecs. Per ara, la Catalunya central n'ha quedat al marge. Serà demà, de 12 del migdia a 6 de la tarda, quan es preveu més possibilitat d'aigua a les nostres comarques.
En les últimes setmanes, la calor ha incrementat la temperatura de l’aigua del mar, un fenomen que sol desencadenar fenòmens violents durant la tardor meteorològica, que va començar l’1 de setembre.
A la tarda d'aquest 11 de setembre, està previst que es repeteixin les pluges a Barcelona, tot i que no seran generalitzades: poden caure en alguns punts i no deixar quantitats importants en altres àrees pròximes. També està previst que les tempestes descarreguin a les comarques de Girona.
Fins dissabte
L’avís per pluges intenses es mantindrà al llarg d’aquest dijous. Però el Meteocat també ha activat avisos per divendres i dissabte per precipitacions intenses. Es preveu que s’acumulin més de 20 mm en 30 minuts i el grau de perill és de 2 sobre 6.
