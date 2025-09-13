Cap de setmana passat per aigua, però no tot: quan i on plourà?
Consulta la previsió del temps del 13 i 14 de setembre
Redacció
Després d'un divendres passat per aigua (l'estació de Montserrat tenia a les 20.30 h el rècord de la jornada de pluja registrada amb 28,9 litres/m2), arriba un cap de setmana de pols oposats. Aquest dissabte, les precipitacions encara ens acompanyaran, mentre que diumenge, s'espera un dia tranquil, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.
La jornada d'avui ha arrencat amb el pas de dues tempestes que sembren al seu pas temps violent i pluja torrencial a la meitat nord de Catalunya. Fins a les 12 h, el risc per intensitat de pluja és moderat -tot i que localment pot caure algun xàfec abundant- al Bages, el Berguedà, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Moianès i el Solsonès. També es troben en alerta les comarques gironines.
A partir del migdia, els ruixats es concentraran a la meitat est, a les comarques de la costa de Girona, i aniran acompanyats de tempesta. Amb tot, el Bages, el Berguedà, el Moianès i el Lluçanès es mantindran en alerta moderada fins a les 6 de la tarda.
Diumenge, en canvi, serà un dia tapat, però sense precipitacions. Són probables alguns ruixats a l'extrem sud del país, d'intensitat entre feble i moderada, però que no haurien d'anar a més.
