Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Avís especial als boletaires: els Bombers fan una crida a la prudència per la previsió de pluges del cap de setmana

La previsió indica que una pertorbació afectarà Catalunya entre diumenge i dilluns de manera extensa

Bolets mullats després d'un ruixat

Bolets mullats després d'un ruixat / Pixabay

ACN

Barcelona

Els Bombers de la Generalitat han fet una crida a la prudència en les sortides al medi natural aquest cap de setmana, i especialment diumenge per la previsió de pluges. El cos ha fet aquest avís en un període en què un gran nombre de persones surten a buscar bolets. De fet, en la darrera setmana els Bombers han fet vuit serveis de recerques i rescats de boletaires que s'havien desorientat o patit un accident. La predicció del Servei Meteorològic de Catalunya indica l'arribada d'una pertorbació que afectarà Catalunya entre diumenge i dilluns de manera extensa. Dissabte però ja es preveuen alguns ruixats dispersos d'intensitat feble o moderada, sobretot al litoral i el Pirineu occidental.

El gruix de la pertorbació està previst que arribi diumenge, amb precipitacions extenses, que al matí s'iniciaran a la meitat oest i de cara a la tarda i vespre podran afectar qualsevol punt del país. Podran ser d'intensitat forta i anar acompanyades de tempesta. Dilluns, la pluja s'anirà restringint a la meitat est de Catalunya i a la resta de litoral i prelitoral central, on també podran ser fortes. Per aquest motiu, el Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja per diumenge i dilluns.

Davant d'aquesta previsió, els Bombers han fet una crida a la prudència per evitar situacions que puguin suposar un risc per a les persones. Així, ha recomanat consultar la previsió meteorològica, informar-se sobre la zona a la qual es vol anar i, si s'acaba fent la sortida, portar la roba i el calçat adequat, així com menjar, aigua i roba d'abrigar. També recorden que s'ha de dur el mòbil amb la bateria ben carregada i no anar sols.

Pel que fa als boletaires, recorda que només s'han de consumir aquells bolets que se saben identificar sense cap mena de dubte.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
  2. L’església ultra s’expandeix des de Manresa per la xarxa: les claus del missatge
  3. La multireincident de Manresa entrarà demà a presó després d'una condemna judicial
  4. El director del Guillem Catà agraeix en una carta el suport per aturar el desnonament d'un alumne del centre
  5. A restauració el gegant del Brut de Torà després que un espectador el fes caure en tibar-lo del braç
  6. Ampans mostra el seu vaixell insígnia, la residència La Parada, durant un sopar solidari
  7. Els Bombers confinen els veïns d'un bloc de Manresa per una forta olor de gas
  8. Gairebé la meitat dels nens de menys de 5 anys a Catalunya són d’origen estranger

Confirmat el primer cas a Catalunya d'infecció per betanodavirus en un mero

Confirmat el primer cas a Catalunya d'infecció per betanodavirus en un mero

Avís especial als boletaires: els Bombers fan una crida a la prudència per la previsió de pluges del cap de setmana

Avís especial als boletaires: els Bombers fan una crida a la prudència per la previsió de pluges del cap de setmana

La Justícia condemna l’escriptor Ildefonso Falcones a pagar Hisenda 141.096 euros després d’arxivar-li les causes penals per frau fiscal

La Justícia condemna l’escriptor Ildefonso Falcones a pagar Hisenda 141.096 euros després d’arxivar-li les causes penals per frau fiscal

El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys

El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys

Joves socialistes de l’Alt Urgell planten cara a l’obertura d’una casa d’apostes a la Seu

Joves socialistes de l’Alt Urgell planten cara a l’obertura d’una casa d’apostes a la Seu

El partit a porta tancada plana sobre el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem

El partit a porta tancada plana sobre el Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem

Ana Julia Quezada passa de testimoni a víctima en la causa per la trama de sexe i corrupció a la presó

Ana Julia Quezada passa de testimoni a víctima en la causa per la trama de sexe i corrupció a la presó

ERC registra en solitari la llei de l’IRPF acusant Sánchez de «perjudicar» Catalunya i la seva economia

ERC registra en solitari la llei de l’IRPF acusant Sánchez de «perjudicar» Catalunya i la seva economia
Tracking Pixel Contents