Avís especial als boletaires: els Bombers fan una crida a la prudència per la previsió de pluges del cap de setmana
La previsió indica que una pertorbació afectarà Catalunya entre diumenge i dilluns de manera extensa
ACN
Els Bombers de la Generalitat han fet una crida a la prudència en les sortides al medi natural aquest cap de setmana, i especialment diumenge per la previsió de pluges. El cos ha fet aquest avís en un període en què un gran nombre de persones surten a buscar bolets. De fet, en la darrera setmana els Bombers han fet vuit serveis de recerques i rescats de boletaires que s'havien desorientat o patit un accident. La predicció del Servei Meteorològic de Catalunya indica l'arribada d'una pertorbació que afectarà Catalunya entre diumenge i dilluns de manera extensa. Dissabte però ja es preveuen alguns ruixats dispersos d'intensitat feble o moderada, sobretot al litoral i el Pirineu occidental.
El gruix de la pertorbació està previst que arribi diumenge, amb precipitacions extenses, que al matí s'iniciaran a la meitat oest i de cara a la tarda i vespre podran afectar qualsevol punt del país. Podran ser d'intensitat forta i anar acompanyades de tempesta. Dilluns, la pluja s'anirà restringint a la meitat est de Catalunya i a la resta de litoral i prelitoral central, on també podran ser fortes. Per aquest motiu, el Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja per diumenge i dilluns.
Davant d'aquesta previsió, els Bombers han fet una crida a la prudència per evitar situacions que puguin suposar un risc per a les persones. Així, ha recomanat consultar la previsió meteorològica, informar-se sobre la zona a la qual es vol anar i, si s'acaba fent la sortida, portar la roba i el calçat adequat, així com menjar, aigua i roba d'abrigar. També recorden que s'ha de dur el mòbil amb la bateria ben carregada i no anar sols.
Pel que fa als boletaires, recorda que només s'han de consumir aquells bolets que se saben identificar sense cap mena de dubte.
