Les xarxes socials s'omplen de les riuades de Montserrat
El temporal d'aquest diumenge va deixar més de 125 l/m2 al massís bagenc
Redacció
Totes les mirades s'han fixat en Montserrat durant les darreres hores. Després de les riuades d'ahir al massís bagenc, les xarxes socials s'inunden de vídeos per les sorprenents abundants quantitats d'aigua i les seves conseqüències. Les fortes tempestes d'aquest diumenge han causat alguns estralls a la Catalunya central aquest dilluns, com la interrupció de la circulació durant unes hores de la línia de FGC de Manresa a Barcelona per una pedra a la via.
El temporal va deixar 126,4 l/m2 a l'estació de Montserrat-Sant Dimes, una quantitat d'aigua que va proocar afectacions notables a la zona, com l'evacuació de 27 persones de l'estació superior del funicular de Sant Joan. El grup, que estava bé, no podia baixar perquè el servei de funicular no podia circular, ja que hi havia obstacles a la via.
Paral·lelament, Una trentena de persones que es van veure sorpresos pel temporal mentre feien una excursió per Montserrat. 15 d'elles es trobaven al camí de Sant Benet, van ser ajudats per membres del cos de Bombers a travessar un barranc amb cordes i arnesos i ara ja estan fora de perill; 5 persones que es trobaven al Bruc també van ser rescatades pels serveis d'emergències i 9 van refugiar-se a l'ermita de la Verge Maria, al camí de La Cova, esperant que acabés la tempesta. Durant la nit, un cop les vies s'han pogut fer més pràcticables, els Bombers han acompanyat les persones atrapades als seus vehicles.
Dues esllavissades simultànies en les dues carreteres, totes dues situades en terme municipal de Marganell, que connecten amb el monestir de Montserrat van obligar a tallar a primera hora de la tarda a tallar aquests accessos. Segons informa el Servei Català de Trànsit, la carretera BP-1103, que és la de Can Maçana, com la BP-1121, que és la que hi puja des de Monistrol van haver de ser tallades. A les 20h, la BP-1103 ja s’havia pogut reobrir, i la BP-1121 comptava amb pas alternatiu. Segons la mateixa font, finalment a les 8 del matí ja s'havia pogut restablir el trànsit. Els punts d’afectació van ser a entre dos i quatre quilòmetres d’on conflueixen totes dues carreteres, a les portes de la barrera d’accés al pàrquing del santuari.
Un dilluns accidentat
Els efectes del temporal encara perduren aquest dilluns. El servei de la línia Llobregat-Anoia (R5) dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya s'ha hagut d'interrompre temporalment aquest dilluns al matí entre Monistrol de Montserrat i Sant Vicenç de Castellet – Castellgalí per una pedra que obstaculitzava la via. Protecció Civil, que havia activat la prealerta del Pla d'emergències en transport de viatgers per ferrocarril (Ferrocat), informa que ja s’ha retirat l’obstacle de la via. Per tant, la circulació ha quedat restablerta.
Aquesta línia ja va patir afectacions aquest diumenge per la caiguda d’arbres a la catenària en aquesta mateixa zona, per les fortes tempestes que han afectat el país en les darreres hores.
Tancament en dies com ahir
El Patronat de la Muntanya de Montserrat demanarà a Interior que valori la possibilitat de tancar el parc natural quan es produeixin o es prevegin episodis de pluges torrencials com el d'aquest diumenge. El gerent del patronat, Xavier Aparicio, ha demanat que es plantegi aplicar aquesta mesura igual com passa quan hi ha un risc molt elevat d'incendi. «Ho posarem sobre la taula i a Montserrat podem acollir una prova pilot», ha exposat. Les pluges van provocar que els Bombers haguessin de fer quatre rescats amb una seixantena de persones implicades.
