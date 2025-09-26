Arriba l'huracà Gabrielle: el Meteocat anuncia pluges a Catalunya en els pròxims dies
El cicló ha aterrat aquest divendres a l'Estat en forma de borrasca
Patricia López Avilés
L’arribada de la tardor a Catalunya, que va començar oficialment dilluns passat, ha estat marcada per un descens notable de les temperatures i per la presència de pluges i tempestes que han afectat sobretot la franja costanera. A tot això, s’hi afegeix ara l’arribada de l’huracà Gabrielle, que ja ha perdut força en acostar-se a la Península però que condicionarà el temps d’aquest cap de setmana.
La tardor ha irromput amb una baixada de les temperatures d’entre 5 i 9 °C i amb un gir radical en la dinàmica meteorològica. Des de principis de setmana s’han registrat precipitacions abundants i inestabilitat, tot i que la predicció per a aquest divendres apunta a una treva: segons el Meteocat, fins a migdia predominarà el cel serè, amb alguns intervals de núvols baixos al nord-est i a la depressió central. A la tarda, però, apareixeran núvols d’evolució en el prelitoral central i en punts del nord-oest.
L'arribada de l'huracà Gabrielle
No obstant això, no s'esperen precipitacions generalitzades excepte al Pirineu oriental, encara que seran poc abundants. A les comarques de Lleida i Tarragona el cel seguirà buidat, sense variacions respecte als últims dies.
A més, la temperatura pujarà moderadament en general i l'ambient serà menys fred que en les últimes jornades, amb màximes d'entre 18 °C i 24 °C en conjunt.
Serà avui divendres quan l'huracà Gabrielle arriba a la Península en forma de borrasca: per aquest motiu, el dissabte tornaran les pluges a Catalunya, especialment en punts del litoral i prelitoral del territori, encara que seran febles i moderades.
Zona d'acció de la borrasca
Així mateix, els núvols seran les protagonistes del dia i deixaran el cel molt ennuvolat durant tota la jornada, especialment a la tarda. Les màximes seran lleugerament més elevades en general i les mínimes es mantindran igual.
El diumenge, Catalunya entrarà dins de la zona d'acció de la borrasca extratropical Gabrielle, per la qual cosa tornarà la inestabilitat en tot el territori: el cel estarà ennuvolat pel pas de núvols alts en tota la comunitat autònoma, que portaran amb si precipitacions en punts del litoral i prelitoral.
Al llarg de la tarda les pluges s'aniran estenent i arribaran a punts del Pirineu i Prepirineu, així com a les comarques de Lleida i Tarragona acompanyades de tempesta.
Perdrà intensitat
Així i tot, s'espera que les temperatures siguin lleugerament més altes fins a arribar als valors normals per a aquesta època de l'any.
Encara que la trajectòria de Gabrielle en la Península encara presenta una certa incertesa, s'espera que el primer punt d'impacte serà la costa de Portugal.
No obstant això, el front anirà perdent intensitat a mesura que avanci per la Península i en aconseguir Catalunya també s'afeblirà, de manera que ara com ara no hi ha cap avís actiu per risc.
