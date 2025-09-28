Catalunya i València es preparen per al pitjor episodi de la borrasca Gabrielle, una situació de "risc extraordinari"
L’Agència Estatal de Meteorologia activa l’alerta vermella per unes pluges que poden provocar "inundacions i crescudes sobtades als cursos d’aigua"
Inés Sanchez
Una situació meteorològica de "risc extraordinari" arribarà des d’aquesta tarda a Catalunya i a la Comunitat Valenciana, on les autoritats ja es preparen per reaccionar a temps. Les pluges extremes han portat l’Aemet a activar l’alerta vermella i podrien provocar "inundacions i crescudes sobtades als cursos d’aigua".
L’Aemet ha avisat que dilluns i dimarts seran els dies més adversos d’aquest episodi. Els organismes s’han reunit d’urgència aquest diumenge per anunciar mesures preventives i reduir al màxim les conseqüències del temporal.
Missatges Es Alert a València i Tarragona
Protecció Civil ha activat l’INUNCAT i ha enviat missatges Es Alert als mòbils dels ciutadans del Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. També València s’ha avançat 12 hores a la situació de perill i ha ofert recomanacions concretes per a la població.
Les majors intensitats s’esperen al centre i sud de la Comunitat Valenciana, amb acumulacions de fins a 300 l/m² entre dilluns i dimarts.
A Catalunya, el risc extrem començarà a les 20 h d’aquest diumenge i durarà fins a les 6 de la matinada. Es podrien superar els 200 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre i Terra Alta. Bombers ha reforçat personal i obert parcs de voluntaris.
Al sud de Tarragona i nord de Castelló es preveuen pluges molt fortes i persistents, amb més de 180 l/m² en menys de sis hores.
Més de 50 litres als Ports
El cap de predicció de Meteocat ha informat que ja s’han recollit més de 50 litres per m² als Ports. Les precipitacions es mantenen estàtiques i poden seguir hores al mateix lloc.
Segalà ha avisat que l’episodi pot durar fins dilluns al migdia i que, en ocasions, pot anar acompanyat de pedra i calamarsa.
No sortir de casa "si no és vital"
La cap de guàrdia de Protecció Civil ha demanat reduir al màxim la mobilitat i no sortir de casa si no és vital, sobretot entre les 20:00 i les 02:00.
Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que tanquin accessos a zones inundables.
Sobre el tancament de centres escolars, Mata ha dit que amb les previsions actuals s’ha optat per no fer-ho, però al matí es podria llançar una altra alerta si hi ha incidències.
Classes suspeses a València
L’Ajuntament de València ha cancel·lat tota l’activitat lectiva i social a la ciutat i ha tancat biblioteques, parcs i cementiris.
També s’han suspès les classes a diverses localitats i la Universitat de València ha declarat el nivell d’emergència 3, aturant tota activitat presencial.
Renfe activa els gabinets de crisi
Renfe i Adif han activat els gabinets de crisi a Catalunya i València. Renfe permet canvis i anul·lacions de bitllets sense cost pels trens afectats per l’alerta vermella.
És probable que dilluns s’activi el gabinet de crisi a nivell nacional, segons fonts de l’empresa.
Possibles alteracions en els vols
Aena recomana extremar les precaucions en els desplaçaments i consultar amb les aerolínies l’estat dels vols.
"Si tens previst volar, consulta amb la teva aerolínia l’estat del teu vol", ha publicat l’operador aeroportuari a "X".
