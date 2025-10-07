Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
L’Agència Estatal de Meteorologia adverteix de l’arribada de pluges intenses a l’àrea mediterrània entre dijous i diumenge
Valentina Raffio
L’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) acaba d’emetre un avís especial davant l’arribada d’una DANA que podria deixar pluges torrencials a bona part del litoral mediterrani i a les Balears. La pertorbació ha estat batejada com Alice i destaca com el primer fenomen d’aquest tipus que es registra aquesta tardor a Espanya. Les previsions apunten que durant el seu pas podria deixar ruixats molt forts i persistents en zones de l’est peninsular, així com a l’arxipèlag balear. En aquests moments ja s’han activat diversos avisos de nivell groc i taronja a Castella-la Manxa i al País Valencià per pluges intenses i tempestes, tot i que és possible que en les pròximes hores i dies aquests avisos s’estenguin a altres zones.
Les previsions indiquen que dimecres es produirà l’entrada d’una vaguada atlàntica amb una massa freda associada en nivells mitjans que s’iniciarà des de l’oest peninsular i, a poc a poc, avançarà cap a l’est fins a conformar diversos vòrtexs que donaran lloc així a una DANA. Els meteoròlegs adverteixen que aquesta situació toparà amb un potent anticicló que aportarà una gran quantitat d’humitat a la façana mediterrània.
«Aquesta configuració sinòptica serà força estacionària, afavorint un bloqueig que farà que les condicions descrites persisteixin durant diversos dies, amb precipitacions molt fortes i persistents que afectaran principalment el terç est peninsular i les Balears des de les últimes hores de dimecres fins almenys diumenge 12», afirmen des de l’entitat.
Els models indiquen que les zones més afectades per aquestes pluges torrencials podrien ser el litoral i el prelitoral del sud de València i el nord d’Alacant. També s’esperen pluges intenses a l’est de Castella-la Manxa, el litoral de Catalunya, Múrcia, part d’Andalusia, Eivissa i Formentera. A la Catalunya central, les pluges arribaran dijous.
En molts casos, s’espera que aquests ruixats vagin acompanyats de tempestes i assoleixin intensitat forta, fins i tot localment molt forta. En aquest sentit, els meteoròlegs adverteixen que «els ruixats podrien provocar inundacions locals sobtades en zones baixes, torrents i rambles, de manera que el nivell de perill potencial d’aquesta situació és elevat».
