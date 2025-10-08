La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
S'esperen ruixats intensos a partir de la tarda al Bages, Moianès, Anoia, Solsonès i Berguedà
Regió7
Manresa
La Catalunya central viurà aquest dijous una jornada passada per aigua. Està previst que el pas de la Dana Alice pel territori deixi una situació d'inestabilitat, que pot deixar forts ruixats a partir de la tarda. Segons el pronòstic del Meteocat, l'episodi de precipitació a la regió començarà al migdia i s'estendrà fins a la tarda.
Els ruixats poden arribar a deixar més de 20 l/m2 en mitja hora, especialment al Bages, MoianèsAnoiaSolsonès i Berguedà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal