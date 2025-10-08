Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice

S'esperen ruixats intensos a partir de la tarda al Bages, Moianès, Anoia, Solsonès i Berguedà

Diverses persones durant un dia de pluja intensa

Diverses persones durant un dia de pluja intensa / QUIQUE GARCÍA / EFE

Regió7

Manresa

La Catalunya central viurà aquest dijous una jornada passada per aigua. Està previst que el pas de la Dana Alice pel territori deixi una situació d'inestabilitat, que pot deixar forts ruixats a partir de la tarda. Segons el pronòstic del Meteocat, l'episodi de precipitació a la regió començarà al migdia i s'estendrà fins a la tarda.

Els ruixats poden arribar a deixar més de 20 l/m2 en mitja hora, especialment al Bages, MoianèsAnoiaSolsonès i Berguedà. Els xàfecs poden anar acompanyats de tempesta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents