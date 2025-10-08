Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Meteocat ho confirma: canvis bruscos a Catalunya en menys de 24 hores

L’Aemet ha activat avisos grocs en cinc comunitats autònomes

Un dia de pluja

Un dia de pluja / Jordi Cotrina / EPC

Patricia López Avilés

Barcelona

La setmana ha començat marcada per l’estabilitat a Catalunya: després del pas de la cordonada de Sant Francesc, les temperatures han tornat a pujar a tot el territori català fins arribar als valors típics de principis de tardor.

No obstant, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja adverteix que avui dimecres serà l’últim dia en què podrem disfrutar d’un temps estable. 

Segons les prediccions, la jornada començarà amb intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral de la Catalunya central i sud. A la resta del territori, el sol s’imposarà i les temperatures continuaran pujant fins als 20 o 25 °C en general, però no hi haurà gaires canvis respecte a dimarts passat.

Un canvi radical

A partir de la tarda començarem a notar el canvi a l’atmosfera: arribaran les pluges a punts del litoral de Tarragona i al Prepirineu central, i seran d’intensitat feble o moderada. 

No serà fins dijous quan una dana provoqui un gir dràstic en el temps a Catalunya. Es tracta de la dana Alice, que afectarà avui gran part de la Península.

De fet, l’Aemet ha activat avisos grocs en cinc comunitats autònomes: Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Regió de Múrcia i el País Valencià.

Arribarà a Catalunya

La dana arribarà dijous a Catalunya i deixarà precipitacions al territori. Al matí tindrem el cel cobert de núvols que aniran augmentant a mesura que avanci el dia. 

A més, s’esperen pluges al llarg de la jornada a tot el litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, on el Meteocat ha activat l’avís groc per la intensitat dels xàfecs.

A partir de la tarda l’avís s’estendrà per la Catalunya central, on poden anar acompanyades de fortes tempestes. Les temperatures no experimentaran grans canvis, tot i que podrien recular mínimament. 

