Previsió meteorològica
El Meteocat ho confirma: canvis bruscos a Catalunya en menys de 24 hores
L’Aemet ha activat avisos grocs en cinc comunitats autònomes
Patricia López Avilés
La setmana ha començat marcada per l’estabilitat a Catalunya: després del pas de la cordonada de Sant Francesc, les temperatures han tornat a pujar a tot el territori català fins arribar als valors típics de principis de tardor.
No obstant, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ja adverteix que avui dimecres serà l’últim dia en què podrem disfrutar d’un temps estable.
Segons les prediccions, la jornada començarà amb intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral de la Catalunya central i sud. A la resta del territori, el sol s’imposarà i les temperatures continuaran pujant fins als 20 o 25 °C en general, però no hi haurà gaires canvis respecte a dimarts passat.
Un canvi radical
A partir de la tarda començarem a notar el canvi a l’atmosfera: arribaran les pluges a punts del litoral de Tarragona i al Prepirineu central, i seran d’intensitat feble o moderada.
No serà fins dijous quan una dana provoqui un gir dràstic en el temps a Catalunya. Es tracta de la dana Alice, que afectarà avui gran part de la Península.
De fet, l’Aemet ha activat avisos grocs en cinc comunitats autònomes: Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Regió de Múrcia i el País Valencià.
Arribarà a Catalunya
La dana arribarà dijous a Catalunya i deixarà precipitacions al territori. Al matí tindrem el cel cobert de núvols que aniran augmentant a mesura que avanci el dia.
A més, s’esperen pluges al llarg de la jornada a tot el litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona, on el Meteocat ha activat l’avís groc per la intensitat dels xàfecs.
A partir de la tarda l’avís s’estendrà per la Catalunya central, on poden anar acompanyades de fortes tempestes. Les temperatures no experimentaran grans canvis, tot i que podrien recular mínimament.
Millora gradual
Les precipitacions continuaran al llarg de divendres, especialment en punts del Camp de Tarragona i al Pirineu occidental però, de moment, sense avisos actius per part del Meteocat.
El cel continuarà ennuvolat al litoral i prelitoral català i a la resta del territori tornarà a sortir el sol. Les mínimes continuaran baixant i les màximes es mantindran sense canvis.
De cara al cap de setmana, es preveu una millora gradual del temps, tot i que serà passatgera, ja que durant la matinada de dilluns podria tornar la inestabilitat amb l’entrada d’un nou front.
