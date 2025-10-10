Previsió de Meteocat
Catalunya activa avisos per intensitat i acumulació de pluja per a tot el cap de setmana
El Servei Meteorològic de Catalunya activa desenes d’avisos a tot el litoral de Barcelona i Tarragona per dissabte i diumenge
Valentina Raffio
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat diversos avisos per intensitat i acumulació de pluges a la costa catalana de cara a dissabte i diumenge. Segons apunten els pronòstics, l’avanç de la dana Alice amenaça de deixar fins a 100 litres per metre quadrat en tan sols 24 hores i, en alguns punts, descarregar fins a 40 litres per metre quadrat en períodes de mitja hora. La situació ha obligat Protecció civil a activar els protocols davant eventuals inundacions en bona part del litoral català, especialment a la zona de les Terres de l’Ebre.
Els avisos s’activaran des de dissabte a primera hora del matí i, almenys durant aquella jornada, se centraran a l’extrem sud del territori. Dissabte al matí estan en avís groc les comarques del Baix Ebre i el Monstià. A la tarda, aquestes dues comarques passen a avís de nivell taronja i s’afegeixen avisos grocs a les veïnes com la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat i el Baix Camp. A la resta del territori s’espera una jornada marcada per la nuvolositat.
Diumenge seran una dotzena les comarques en alerta per intensitat i acumulació de pluges. Des de primera hora del matí i durant tota la jornada s’activarà un avís de nivell groc des del Maresme fins al Montsià, passant pel Barcelonès, el Baix Llobregat i la costa de Tarragona. Durant aquest dia s’espera que el pas de la dana Alice deixi fortes pluges que, en alguns casos, podrien superar el llindar dels 100 litres per metre quadrat en tan sols 24 hores.
Els pronòstics apunten que Alice, la primera dana de la tardor, continuarà avançant fins com a mínim dilluns que ve o dimarts. A causa del caràcter complex d’aquest fenomen, els meteoròlegs aconsellen mantenir-se informats sobre la seva evolució. Sobretot en el cas de les localitats costaneres on sembla que aquesta pertorbació descarregarà amb més força.
